Denuncian a policías por presunta extorsión a comerciantes de Santa Marta

La Policía Metropolitana de Santa Marta inició una investigación interna por la denuncia que recibió en las últimas horas, respecto a presuntos cobros extorsivos que estarían haciendo algunos uniformados de la institución a comerciantes.



La defensora de Derechos Humanos, Norma Vera Salazar, dio a conocer esta situación que vendría afectando a propietarios de establecimientos públicos dedicados a la venta de comida y licores.

Vera Salazar dijo puntualmente que tuvo conocimiento que los agentes llegan a los negocios y exigen cobros irregulares y pretenden consumir sin pagar por el producto.



“Están practicando acciones que no corresponden a la Policía Metropolitana, piden además que se les informe cuánto se vende en el negocio. ¿Es esto una red presuntamente de extorsionistas que se está fraguando desde la Policía Metropolitana? Vale la pena revisar, coronel Jesús de los Reyes”, manifestó la Defensora de Derechos Humanos.



Esta práctica se presentaría principalmente en horas de la noche. Según Norma Vera, sería una manera como los uniformados presionan para no realizar procedimientos policiales en contra de los establecimientos.



“La Policía Nacional está para proteger a los ciudadanos y no debe cobrar por eso”, puntualizó a Norma Vera.

La respuesta de la Policía de Santa Marta

Tras este pronunciamiento, el comandante de la Policía Metropolitana, Jesús de los Reyes, respondió, precisando que en la institución no se permiten este tipo de conductas, por lo tanto se desarrollarán las indagaciones para establecer la veracidad de las denuncias.



El alto oficial expresó que hasta el momento no hay denuncias formales de comerciantes sobre extorsiones de ningún tipo por parte de agentes adscritos a la Mesan.



“En atención a la denuncia pública realizada a través de redes sociales por la señora Norma Vera Salazar, en la cual señala una presunta red de extorsionistas dentro de la Policía Metropolitana, se adelantarán las investigaciones correspondientes para verificar la veracidad de la denuncia”, indicó.



Asimismo, el coronel Jesús de los Reyes rechazó cualquier tipo de actuación por parte de uniformados que vayan en contra de los lineamientos institucionales.



Finalmente, extendió la invitación a los ciudadanos a que presenten sus denuncias en caso de ser víctima de cualquier extorsión.



Roger Urieles

Para EL TIEMPO Santa Marta

@rogeruv

