A Yenni Alexandra Higuera Casallas le fue negado un recurso de apelación que buscaba el beneficio de casa por cárcel, mientras continuaba el proceso que le cursa como presunta responsable de la muerte de su hijo de 15 meses, ocurrida el pasado 3 de abril en una playa de Santa Marta.



El juez Tercero Penal de Circuito con funciones de Santa Marta confirmó la decisión impuesta por el Juzgado Cuarto Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de imponer medida de aseguramiento preventiva en centro carcelario contra la mujer que ejercía la Enfermería en Bogotá.

La defensa técnica de Higuera había elevado la solicitud, argumentando que la mujer no era considerada un peligro para la sociedad y que se había presentado voluntariamente ante las autoridades ante el requerimiento que se le hizo por el fallecimiento de su hijo en la playa de Buritaca, zona rural de Santa Marta.

La mujer sostiene que fue un accidente



La mujer ha mantenido la versión de que lo sucedido en la capital del Magdalena con su hijo fue un accidente que no pudo prevenir.



En su testimonio, detalla que estaba disfrutando de un baño en el mar, cuando un animal la picó y, en una reacción de pánico, soltó al bebé y lo perdió de vista. A pesar de que posteriormente logró sacarlo del agua, la criatura ya estaba sin vida.



Ese suceso, de acuerdo a lo que indica, le generó un ataque de nervios del que solo se recuperó días después.



Asegura que nunca tuvo intenciones de hacerle daño a su hijo, y que en Santa Marta estaba solo de paso, porque su propósito era llegar a Barranquilla, donde viviría con una amiga, mientras se resolvía la disputa legal que sostenía con su expareja por la tenencia del niño.



A pesar de lo que cuenta Yenni Higuera, quien estuvo desaparecida por 15 días, y posteriormente internada en una clínica psiquiátrica, la Fiscalía, luego de adelantar las respectivas investigaciones, determinó que sí tuvo responsabilidad y le imputó el delito de homicidio agravado.

El coche del menor fue hallado en el balneario. Foto: Policía de Santa Marta

Lo mismo cree su expareja y padre de la criatura fallecida, Edwin Guerrero, quien está convencido de que la mujer cometió este hecho, como una represalia o venganza.



“He optado por permanecer callado esperando que las autoridades actúen, pero aquí lo que está claro es que ella hizo todo esto para afectarme a mí, porque sabía lo mucho que yo amaba a mi hijo, y no estaba dispuesta a que yo lo viera ni permaneciera tiempo con él”, manifestó Guerrero, quien dice estar conforme con la manera cómo avanza este proceso.



“Aunque nada me devolverá a mi hijo, solo quiero que se haga justicia”, agregó el padre del menor.



La madre, quien permanece en la cárcel El Buen Pastor, de Bogotá, no se presentó a la audiencia virtual, en la que el togado en turno le dejó en firme la medida privativa de la libertad e informó que no procede recurso alguno.



En la próxima audiencia, la Fiscalía expondrá todas las pruebas que tiene para demostrar la responsabilidad de Yenni Higuera en la muerte de su hijo.



