En enero, nuevamente el número de personas acudiendo a las urgencias por problemas respiratorios y otros síntomas asociados al covid- 19 ha aumentado considerablemente en Santa Marta.



Según los registros que arroja el Ministerio de Salud, en solo 14 días de este mes ya son un poco más de 2.000 los infectados por el virus.

La cifra ya duplica el número de contagios de todo diciembre cuando el reporte fue de 1.061.



Según las autoridades sanitarias, el incremento de casos se debe a que en la capital del Magdalena circula la variante ómicron que es altamente contagiosa. Así mismo, precisan que en la ciudad, los ciudadanos se han relajado y tienen una alta actividad social sin cumplir con los protocolos de bioseguridad.



No obstante, Henrique Toscano, secretario de salud del Distrito, asegura que todavía no hay colapso hospitalario y la situación está controlada en la ciudad, debido a que hay avances importantes en la vacunación y eso ha impedido que los enfermos de covid- 19 presenten complicaciones.

“Como era de esperarse, hay una curva ascendente en el número de contagios, afortunadamente son muy pocos los casos que requieren hospitalización, lo cual nos demuestra la importancia de la vacuna”, sostuvo Toscano.



De acuerdo con el reporte oficial, en Santa Marta se vienen registrando más de 200 casos positivos por día, es decir un contagio cada 6 horas.

El llamado a la vacunación

El jefe de la cartera de salud, advierte que aquellas personas que todavía no se han aplicado al biológico, son las que están más expuestas a sufrir afectaciones de gravedad.



De hecho, reiteró que de los 23 pacientes que actualmente están hospitalizados en clínica, la mayoría no ha sido vacunado o tiene el esquema incompleto.



Por esa razón, nuevamente hizo el llamado a la población a acudir a ponerse la dosis que le corresponda para que este pico alto de contagios que inicia, no deje consecuencias fatales.



“Este llamado va dirigido especialmente a los ciudadanos entre los 20 y 39 años de edad, que a pesar que se trata del grupo que menos intención ha tenido de aplicarse la vacuna, es el que más se expone en la calle”, sostuvo el funcionario.



Finalmente el secretario de salud indicó que la Alcaldía incrementó el número de puntos de vacunación llegando a más de 20 que son distribuidos estratégicamente para que las personas tengan opciones cerca a sus lugares de residencias y trabajos para inmunizarse.



“No solo tenemos puntos fijos para aplicar la vacuna, también continuamos haciendo jornadas barrio a barrio para que no haya excusa y logremos en el menor tiempo posible blindar a los habitantes de Santa Marta de los efectos graves del virus”, puntualizó.

Cifras importantes

La capital del Magdalena sigue avanzando con la aplicación del esquema completo de vacunación. Hasta el momento han sido colocadas un total de 291.392 biológicos, con lo que se alcanza un 56,0 %.



En cuanto a vacunas de refuerzo se han aplicado en la capital del Magdalena 477.434 dosis contra el covid-19.

ROGER URIELES

Especial para EL TIEMPO

SANTA MARTA

