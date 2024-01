Paseos en chivas rumberas, bajo estricto control de las autoridades en Santa Marta

En las noches de Santa Marta, el paseo en chivas ha emergido como una experiencia turística colorida y animada, atrayendo principalmente a visitantes que buscan sumergirse en la vibrante esencia de la capital del Magdalena. Sin embargo, este encanto festivo no está exento de controversias.



Las chivas, vehículos adornados con luces y música, recorren la ciudad entre El Rodadero y la Bahía, ofreciendo a los pasajeros una oportunidad única para explorar los rincones históricos y emblemáticos de Santa Marta.

Anthony de Armas, un turista bogotano, elogia esta experiencia como "demasiado buena", destacando la atención caribeña que los hace sentir bien y disfrutar de un ambiente lleno de alegría.



“Yo particularmente siempre que vengo a Santa Marta invito a mis acompañantes a pasear en chiva. La atención es muy Caribe y nos hace sentir muy bien en este espacio lleno de alegría y folclor”, indicó Anthony.

Las quejas de residentes

A pesar de la popularidad entre los turistas, los residentes a lo largo de la ruta de las chivas han levantado quejas por los altos volúmenes que acompañan a estos vehículos.



Martina García, residente del sector de Gaira, describe el ruido constante que proviene de estos vehículos como "insoportable", afectando la calidad de vida de aquellos cuyas casas están en el trayecto.



Asegura que aveces es difícil conciliar el sueño, porque cada 15 o 20 minutos pasa por su casa una chiva con la música alta. “Los muebles de la casa retumban y el ruido es insoportable. Ya no sabemos qué hacer”, dice Martina.



La queja no es para menos, en Santa Marta hay censadas un total de 50 chivas que todas las noches a partir de las 7:00 p. m. hasta la media noche se encuentran atravesando de manera constante toda la ciudad entre el Rodadero y la Bahía.

Aumentarán controles a este sector de transporte

En estos vehículos, las personas recorren los atractivos de la ciudad. Foto: Roger Urieles

Ante estas quejas, las autoridades de Santa Marta han intervenido con medidas regulatorias. El secretario de movilidad, Ernesto Castro, reconoce la necesidad de equilibrar la tradición con el respeto a los residentes.



“Se han establecido mesas de trabajo con el gremio de chivas para abordar tanto los aspectos positivos como las conductas problemáticas”, informó el funcionario.



Castro aseguró que, en un intento de mitigar los inconvenientes, se han impuesto restricciones, desde la capacidad de pasajeros hasta niveles de ruido permitidos.



El jefe de la cartera de movilidad subraya la importancia de tener una documentación adecuada, asegurando que cada chiva cumpla con requisitos de seguro, tecnomecánica y permisos, para garantizar un transporte adecuado para propios y visitantes.



Igualmente, el funcionario dijo que se ha identificado el uso indebido de este servicio, desde exceso de pasajeros hasta conductores que consumen alcohol mientras manejan o convierten estos vehículos en colectivos, lo cual es ilegal.



Castro anuncia medidas estrictas, incluyendo puestos de control y patrullajes permanentes para garantizar el cumplimiento de las regulaciones.

Lo que dice el gremio de conductores de chiva

En respuesta, Carlos del Valle, representante de la Asociación de Transportadores Turísticos de Santa Marta, asegura que el gremio local acoge estas sugerencias y está comprometido a ofrecer la mejor experiencia a los usuarios.



No obstante, señala la presencia de chivas piratas, provenientes de otras ciudades, que operan de manera irregular, generando desorden y afectando la reputación del sector.



“Esto es una problemática constante. Ya el gremio local se conoce y trabaja de manera organizada, no obstante, conductores de chivas de ciudades como Barranquilla, por ejemplo, nos hacen quedar mal, porque crean el desorden trabajando en esta ciudad sin acatar las reglas que exige esta actividad”, indicó del Valle.



A pesar de los desafíos, el gremio se mantiene optimista, transportando diariamente a alrededor de .1500 pasajeros por la ciudad. Con conductores capacitados y expectativas elevadas, buscan consolidar los paseos en chivas como un atractivo turístico de Santa Marta, siempre con el compromiso de respetar tanto la tradición como la tranquilidad de sus habitantes.



“Los vehículos están en óptimas condiciones, varios fueron remodelados y reestructurados para que vivan una experiencia Caribe a bordo de las chivas. Queremos que cada persona termine satisfecho y con ganas de querer volver a dar un paseo con nosotros”, agregó Carlos del Valle.

Controles a buses piratas

Otro fenómeno desalentador que ha venido afectando la fluidez del turismo y la movilidad en la ciudad es el 'paseo de olla'. Con entre 160 y 200 vehículos no autorizados llegando cada día para transportar a turistas, el impacto se refleja en caos y afectaciones ambientales.



Cada fin de semana, esta ciudad enfrenta la llegada de un promedio de 40 vehículos no autorizados dedicados al turismo informal, una práctica que desafía las regulaciones locales y afecta la experiencia turística.



Este fenómeno social no solo agrega una carga adicional a las autoridades locales, sino que también crea obstáculos considerables en la movilidad vehicular y peatonal en el corredor turístico de Santa Marta.



La Policía Metropolitana y los agentes de la Secretaría de Movilidad han redoblado sus esfuerzos para abordar este desafío, concentrando sus operativos en las zonas turísticas más afectadas.



"Los 'paseos de olla' generan trancones que entorpecen no solo la circulación de vehículos, sino también el libre tránsito de los peatones, creando una compleja situación logística”, manifestó el guía turístico Orlando Flores.



Estos vehículos no autorizados carecen de la documentación requerida para operar en Santa Marta, un hecho que pone en riesgo a sus pasajeros.



La Secretaría de Movilidad y la Policía Metropolitana implementan medidas preventivas, verificando la documentación de estos transportadores informales en operativos conjuntos.



Los esfuerzos de las autoridades buscan mitigar los efectos negativos de esta práctica irregular, protegiendo tanto la integridad del turismo como la movilidad eficiente de los residentes locales.

