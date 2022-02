El contralor distrital de Santa Marta, Chadan Rosado Taylor, dio a conocer su preocupación por unos mensajes de texto intimidatorios que viene recibiendo en su número de celular privado.



El representante del ente de control asegura que dichas amenazas, en las que le advierten que atentarán contra su vida, no tienen un claro emisor, pero coinciden con unos hallazgos que ha dado a conocer en los últimos días, a raíz de investigaciones que realiza contra la Empresa de Servicios Públicos.

“Luego de ratificar un presunto detrimento de la Essmar por valor de 41.000 millones de pesos, he venido recibiendo unos mensajes amenazantes que no dejan de ser inquietantes para mi persona y familia”, manifestó Rosado.



El contralor dijo que esta situación de riesgo ya fue informada a las autoridades para que se pueda establecer la procedencia y establecer medidas de protección inmediata.



“No puedo señalar a ninguno en estos momentos, pero sí voy a presentar la denuncia en contra de un sujeto indeterminado, esperando que me garanticen mi seguridad y la de mi familia”, anotó Chadán Rosado.

El llamado a la alcaldesa Virna Johnson

Igualmente, el representante de la Contraloría indicó que en Santa Marta se ha vuelto una mala práctica recibir insultos y amenazas cada vez que un órgano de control se pronuncia por alguna irregularidad.



Hizo también un llamado a la alcaldesa Virna Johnson a que no se involucre en el caso de presuntos hallazgos contra la Essmar.



Lo anterior, teniendo en cuenta que es responsabilidad de los gerentes vinculados a las investigaciones a que ejerzan su defensa y con pruebas técnicas demuestren que no existió ninguna clase de detrimento de recursos públicos durante su gestión al frente de la Essmar.



Roger Urieles

Para EL TIEMPO Santa Marta

@rogeruv

