Concejal de Santa Marta es criticado por asistir a debate en bermuda y chancletas

El concejal de Santa Marta, Miguel Martínez Olano, se encuentra bajo el escrutinio público tras recibir críticas por asistir a la sesión del Concejo vestido con camiseta, bermuda y chancletas.



(Lea también: Santa Marta: él era Moisés, el joven que murió electrocutado cuando cargaba su celular)



Incluso, su compañero de partido, Anselmo Gual, de Alianza Democrática Amplia (ADA), le expresó públicamente que esa vestimenta no era adecuada para la corporación.

Los samarios que votaron por mí saben que mi personalidad siempre ha sido extrovertida, alegre, samaria, costeña y corroncha FACEBOOK

TWITTER

Visiblemente ofendido, Martínez, conocido por sus pronunciamientos polémicos contra los gobiernos del caicedismo, defendió su estilo de vestir, afirmando que es propio de su personalidad y que no planea cambiarlo.



"Los samarios que votaron por mí saben que mi personalidad siempre ha sido extrovertida, alegre, samaria, costeña y corroncha", declaró el concejal.



Insistió en que su vestimenta "no me quita, ni me pone, ni me hace menos, ni más que nadie".



Por otra parte, aclaró que, aunque el reglamento interno del Concejo prohíbe la ropa deportiva y vestimenta de baño, su atuendo se ajusta a dichas restricciones legales, respaldándose en una sentencia de la Corte Constitucional que defiende el libre desarrollo de la personalidad.



Martínez recordó que instauró una denuncia previa contra la Gobernación del Magdalena por prohibirle el ingreso en bermudas y la ganó, lo que le permitió mantener su estilo al visitar las dependencias departamentales.

Facebook Twitter Linkedin

Miguel Martínez, concejal de Santa Marta. Foto: Tomada de redes sociales

Otras declaraciones del concejal

Además, aseguró que personalmente nunca ha criticado a su compañero de partido Anselmo Gual, por asistir "enguayabado" al Concejo, calificando esa actitud como irrespetuosa.



(Además: Santa Marta: joven murió al recibir descarga eléctrica cuando conectaba su celular)



El concejal samario, reconocido nacionalmente por liderar el proceso legal que excluyó al partido Fuerza Ciudadana del debate electoral a la Alcaldía de Santa Marta, afirmó que continuará asistiendo a las sesiones con el mismo estilo de ropa. "El que no me quiera ver que no me vea", sentenció.



Roger Urieles

Para EL TIEMPO Santa Marta

En X: @rogeruv

Más noticias: