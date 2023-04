La llegada del ex paramilitar Freddy Castillo Carrillo, alias Pinocho, a Colombia ha generado un gran revuelo en Santa Marta.



(Además: Los beneficios que buscará alias Pinocho con su traslado a Colombia)



Las autoridades han estado evaluando su caso y la posibilidad de que quede en libertad, lo que ha generado una gran tensión en la zona. Sin embargo, las comunidades rurales de Santa Marta han salido en defensa de Castillo Carrillo, celebrando su regreso al país y exigiendo su liberación.

Castillo Carrillo, quien es conocido con el alias de ‘Pinocho’, goza de un gran reconocimiento y aprecio por parte de los líderes de las juntas de acción comunal de las veredas ubicadas en las faldas de la Sierra Nevada de Santa Marta.



En enero de 2022, estas poblaciones bloquearon la carretera Troncal del Caribe exigiendo su extradición de España a Colombia para que fuera negociador de paz con el Gobierno Nacional en representación de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada de Santa Marta.

Más de 500 personas en motocicletas protestaron este jueves en la zona rural de Santa Marta para mostrar su respaldo a Freddy Castillo Carrillo y exigir que quede en libertad. pic.twitter.com/qpxG4zlayb — Roger Urieles (@Rogeruv) April 27, 2023

Durante la movilización masiva que se registró nuevamente este jueves en su respaldo, Alex Pinzón, líder social del corregimiento de Guachaca, habló sobre la labor de ‘Pinocho’ en la región.



(También: En Barranquilla, presentan estrategias para la mitigación del cambio climático)



"Freddy Castillo ha venido desarrollando unos proyectos productivos, trabajando en una línea de empoderamiento de la gente y generando impactos en la región", dijo Pinzón.



Otro líder social, Alberto Rodríguez, destacó la labor de Castillo Carrillo en la comunidad. "Es un líder, un líder muy importante. Él ha trabajado con las juntas de acción comunal, nos ha incentivado a trabajar organizados para gestionar bienes y servicios que impacten a nuestras familias", dijo Rodríguez.

Él ha trabajado con las juntas de acción comunal, nos ha incentivado a trabajar organizados para gestionar bienes y servicios que impacten a nuestras familias FACEBOOK

TWITTER

Las comunidades rurales de Santa Marta también han rechazado los señalamientos en contra de Castillo Carrillo en lo que tiene que ver a la muerte del líder Alejandro Llinas. Los manifestantes insisten en que Castillo Carrillo no es un criminal y que más bien ha trabajado en proyectos productivos que han beneficiado a estas poblaciones olvidadas por el Estado.



Durante la movilización, los participantes se tomaron la carretera nacional en una gigantesca caravana ovacionando a ‘Pinocho’. Más de 500 motocicletas participaron en la caravana, mostrando su apoyo al ex paramilitar y exigiendo su liberación.



(Le puede interesar: Inicia la pavimentación del segundo tramo del Corredor Universitario)





Mientras las autoridades evalúan el caso de Castillo Carrillo, las comunidades rurales de Santa Marta continúan apoyando al ex paramilitar y exigiendo que se reconozca su labor en la región.



La situación judicial de ‘Pinocho’ se resolvería en las próximas horas cuando sea presentado en audiencias de imputación de cargos y medida de aseguramiento en la ciudad de Bogotá.

Por Roger Urieles

Para EL TIEMPO Santa Marta

@rogeruv