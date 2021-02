En barrio de Santa Marta se arman de palos para evitar atracos

En Bastidas, un barrio popular de Santa Marta, muchos de sus moradores han decidido armarse con palos y machetes para defenderse de los atracadores que los tienen azotados.



Esta comunidad manifiesta estar desesperada porque a cualquier hora del día y la noche se registran robos en las calles y hasta en las propias casa.



Lo más grave es que muchos de los ladrones viven en los barrios aledaños y aunque varios ya están identificados y han sido detenidos, quedan nuevamente en libertad y vuelven a cometer hechos delictivos.

“Son jóvenes consumidores de droga que están dispuestos a matar a alguien con un cuchillo con tal de quitarles el celular. Aquí vivimos con miedo porque no estamos a salvo ni siquiera en nuestras propias casas”, expresó Luis Castillo, morador del barrio.



En Bastidas se encuentra funcionando un Centro de Atención Inmediata de la Policía; sin embargo, los agentes tienen que patrullar no solo este sector sino un perímetro amplio, donde los niveles de inseguridad son altos.



“Se requieren estrategias de seguridad más severas, porque en esta zona la situación se salió de control”, manifestó Juan Vargas, presidente de la Acción Comunal.



Al líder comunitario le preocupa que los vecinos cansados de la delincuencia y al no ver solución en las autoridades, están decididos a hacer justicia con sus propias manos.



(Lea también: $382 mil millones deja el robo de energía en tres departamentos)



“Aquí la gente ya no aguanta más, por eso andan con machetes y palos para defenderse. No están dispuestos a tolerar un nuevo atraco”, agregó Vargas.



En este barrio, los habitantes ya han agarrado a varios de estos sujetos que fueron sorprendidos robando y les propinaron fuertes golpizas.



El comandante de la Policía Metropolitana, Coronel Oscar Solarte, manifestó que en esta localidad se han intensificado los operativos para reducir los delitos de impacto ciudadano.



Igualmente advirtió que proceder de forma violenta contra una persona, podría tener consecuencias judiciales para los implicados.



“Este tipo de justicia no está permitida. Nosotros como autoridades hemos reforzado las acciones en los sectores críticos para atacar a quienes cometen flagelos que perturban la tranquilidad de la población”, indicó el alto oficial.

Lea más noticias de Colombia

Roger Urieles

Para EL TIEMPO Santa Marta

@rogeruv