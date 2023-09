Las autoridades sanitarias de Santa Marta ordenaron el cierre de una veterinaria tras descubrir una serie de irregularidades graves en la prestación de sus servicios.



La Secretaría de Salud, en colaboración con otras Secretarías y la Policía, llevó a cabo una inspección en el consultorio de la Fundación Gaba Colombia, dedicado a la atención médica y control de animales agropecuarios y domésticos, revelando un incumplimiento generalizado de las normas de salubridad.

Según Jorge Bernal, secretario de Salud Distrital, “se registraron múltiples deficiencias en las tres actas levantadas, que indican que la veterinaria no cumple con las condiciones adecuadas en términos de ubicación, higiene y seguridad”.

Las irregularidades detectadas

La Secretaría de Salud dijo que la administración del centro no proporcionó la documentación del profesional veterinario que atiende a la comunidad.



Además, no presentaron registros de los procesos de desinfección y limpieza, ni del almacenamiento de elementos de protección personal, certificados de vacunación de los animales, ni registros de los animales sacrificados.



Igualmente, en la visita, se encontró la ausencia de un área de aislamiento para pacientes con enfermedades infecciosas, así como la falta de un espacio exclusivo para cirugía.



“El área destinada a procedimientos invasivos y quirúrgicos no cumplía con las normas requeridas, las áreas no estaban debidamente señalizadas, no se habían definido rutas de evacuación y faltaban extintores y un botiquín de primeros auxilios”, precisó Bernal.



De otra parte, la institución no presentó los documentos exigidos por la normativa, como el Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios, el Plan de Emergencia y Contingencia y el Programa de Aseo y Limpieza.

Otros hallazgos de los funcionarios

Los funcionarios de salud pública también encontraron medicamentos almacenados incorrectamente, sin seguir las pautas de conservación adecuadas, lo que pone en peligro su eficacia.



Finalmente, se informó que el establecimiento carecía de sistema de aire acondicionado y termohigrómetro para medir las condiciones ambientales.



Debido a la gravedad de las irregularidades encontradas, las autoridades de salud pública decidieron clausurar el establecimiento hasta que cumpla con los estándares de calidad requeridos.



La Alcaldía de Santa Marta ha anunciado que se mantendrán las acciones de inspección, vigilancia y control en diferentes zonas de la ciudad, incluyendo el Centro Histórico, El Rodadero y el Mercado Público, donde se han definido cierres similares en hostales, chiveras, piscinas y otras veterinarias.

Roger Urieles

Para EL TIEMPO Santa Marta

