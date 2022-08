Un puesto de salud público, cuyo funcionamiento era vital para una comunidad vulnerable en Santa Marta, tuvo que cerrar sus puertas de forma definitiva a raíz de los constantes robos que se registraban en sus instalaciones e incluso al personal médico y administrativo.



La decisión tomó por sorpresa a los habitantes del barrio San Jorge, quienes al acudir en busca de asistencia médica encontraron que el lugar estaba siendo desalojado y clausurado.

De inmediato, la preocupación y malestar los embargó, pues se quedaron sin un lugar al que asistir ante cualquier eventualidad de salud.



“Es indignante que siendo una comunidad con tantas necesidades y falencias ahora nos dejen sin puesto de salud”, manifestó Wadir Rangel, presidente de la Junta de Acción Comunal de San Jorge.



Los líderes del barrio decidieron encadenar la puerta para impedir que siguieran sacando los elementos del sitio; no obstante, el procedimiento de cierre se completó con la ayuda de la Policía por directriz de la Empresa Social del Estado (ESE) Alejandro Prospero Reverend.



Rangel lamentó que no se midieran las consecuencias de esta decisión administrativa, que afectará no solo a San Jorge, sino los barrios aledaños a la Vía Alterna.

Robos impedían el normal funcionamiento del puesto de salud

La comunidad podrá seguir accediendo a los requerimientos de salud en los centros asistenciales de Los Almendros, Nacho Vives y San Fernando. Foto: Cortesía

Ante los reclamos de los pobladores, la ESE a través de un comunicado de prensa explicó que la clausura del centro asistencial se estableció ante constantes hechos de inseguridad que impedían su normal funcionamiento y ponía en riesgo la integridad de médicos, enfermeras y trabajadores en general.



“Los constantes robos a los bienes materiales e inseguridad a nuestros trabajadores del puesto, llevaron a la ESE Alejandro Próspero Reverend a tomar la decisión de cerrar el puesto de salud San Jorge”, explicó la entidad en el documento.



De todas maneras, indicó que los residentes de este y otros barrios de las zonas podrán seguir accediendo a los requerimientos de salud en los centros asistenciales de Los Almendros, Nacho Vives y San Fernando.



Asimismo, informó sobre la apertura de un nuevo consultorio en el barrio San Martín donde se prestarán servicios de medicina general y enfermería, con el objetivo de fortalecer la atención en esta área de la capital del Magdalena.

Por Roger Urieles

Para EL TIEMPO Santa Marta

@rogeruv