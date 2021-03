Santa Marta, a punto de cerrar las playas tras aglomeraciones

La alcaldesa de Santa Marta, Virna Johnson, anunció que está a la espera de la autorización del Ministerio de Interior para cerrar las playas, además de una posible prolongación de las restricciones actuales en la ciudad.

Lo anterior es debido a las aglomeraciones y desórdenes que se presentaron este puente festivo en los diferentes balnearios que estuvieron repletos de turistas.



Este tipo de problemas serían una constante durante la Semana Santa, temporada en la que se espera la llegada de unos 120 mil visitantes, lo cual dejaría graves consecuencias para la salud de los habitantes.

Pese a las advertencia de alto contagio y número de muertos por el coronavirus, muchas personas decidieron viajar a Santa Marta. Foto: Hugo Montoya

Precisamente para prevenir que la emergencia sanitaria continúe saliéndose de control, la mandataria distrital espera la luz verde del gobierno nacional para que las playas y balnearios queden restringidos los próximos días.



El Ministerio de Interior solicitó a la Alcaldía sustentar las razones epidemiológicas para dar traslado de las mismas al Ministerio de Salud y revisar esta medida por el efecto económico que ocasionará en la ciudad.

Traslado de pacientes

El inminente colapso de la red hospitalaria de Santa Marta por la alta demanda de pacientes con síntomas respiratorios obligó a que durante el fin de semana comenzaran a ordenarse traslados de casos urgentes a otras ciudades del Caribe.



Solamente a Cartagena fueron remitidos 25 enfermos en condiciones medianamente complejas y críticas, por la falta de capacidad de las clínicas locales para garantizarles una atención adecuada en salud.



Estas personas que padecen de covid- 19 serán distribuidas en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), cuidados intermedios y hospitalización.



La información fue confirmada por la directora del Departamento Administrativo de Salud de Cartagena (Dadis), Johana Bueno, quien aseguró que esta decisión es un acto de solidaridad para apoyar la crisis sanitaria que afronta la capital del Magdalena.

Según la funcionaria, Santa Marta tiene en este momento una ocupación UCI superior a 93 por ciento y están al borde del colapso por la alta demanda de pacientes, sobre todo en UCI.



“En Cartagena, el porcentaje de ocupación está hoy en 51%, por eso nos reunimos de manera urgente y extraordinaria con todos los gerentes de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) de la red de atención de COVID-19 del Distrito, quienes en un acto de solidaridad dispusieron camas UCI, de cuidados intermedios y hospitalización para atender a los pacientes de nuestra hermana ciudad”, informó Bueno.



EL TIEMPO conoció que a Barranquilla también se han realizado alrededor de 10 traslados de pacientes en los últimos días, al no ser posible atenderlos en las clínicas locales que carecen de disponibilidad de camas de cuidados intermedios e intensivos.



Este proceso de envío masivo de pacientes a otros departamentos, que hasta ahora no ha sido notificado por las autoridades de salud de Santa Marta, demostraría que la situación por el coronavirus que padece la ciudad es más grave de lo que indican incluso las cifras oficiales.



Según las estadísticas publicadas, la ocupación de UCI se mantuvo la última semana entre 83 por ciento y 87 por ciento con una disponibilidad mínima de camas; sin embargo, la realidad muestra que ya las clínicas están completamente llenas y no hay forma de recibir más pacientes.

