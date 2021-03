Alcaldesa solicitará autorización para cerrar playas de Santa Marta

La Alcaldesa de Santa Marta, Virna Johnson, dio a conocer que enviará una solicitud urgente al Ministerio de Interior para que le autorice ordenar inmediatamente el cierre de las playas hasta que se logren controlar los contagios de covid-19 que siguen disparados.



El anuncio lo hizo la mandataria este domingo ante las aglomeraciones y el descontrol que se registró en diferentes balnearios de la ciudad por la presencia masiva de turistas.

No obstante, aclaró que no ha tenido respuesta a algunos requerimientos hechos al Gobierno Nacional para que a través de dichas restricciones se pueda contener la nueva ola de contagios que ataca a la población.



“En diferentes oportunidades he solicitado al Ministerio de Interior la aprobación de medidas más estrictas para Santa Marta, entre ellas el cierre de playas; sin embargo, han sido negadas. Enviaré nuevamente la solicitud esperando que esta vez si la autoricen”, manifestó.



Para la mandataria distrital, el aumento de los contagios y la alta ocupación de camas UCI amerita a que se reduzca al máximo la actividad social en la ciudad.

Roger Urieles

Para EL TIEMPO Santa Marta

@rogeruv

