Concejal atacado a tiros dijo que lo quieren matar por denunciar bandas delincuenciales

El concejal Anselmo Gual, atacado a tiros en Santa Marta el jueves por la tarde, afirmó que está "vivo de milagro" y lamentó la falta de atención a su solicitud de medidas de protección, a pesar de las graves amenazas que recibió en su celular.



(Lea también: Atención: sicarios balean en Santa Marta a un concejal que tenía amenazas de muerte)



Gual descartó la teoría de un intento de atraco que maneja la Policía, ya que no sintió intenciones de despojarlo de dinero, tras haber retirado una suma que, según él, no justificaría el violento ataque.

Nunca estas personas que se desplazaban en motocicleta me abordaron directamente para que yo les entregara lo que llevaba FACEBOOK

TWITTER

“Saqué dos millones en una zona distante a la que me encontraba y ya había circulado por varias partes de la ciudad. De igual manera, nunca estas personas que se desplazaban en motocicleta me abordaron directamente para que yo les entregara lo que llevaba”, indicó el cabildante.



Sobre cómo sucedieron los hechos, detalló que, de un momento a otro, recibió un disparo en la ventana de su vehículo que le pasó muy cerca de su humanidad.



“Mi reacción inmediata fue acelerar el carro y buscar poner mi vida a salvo. No alcanzo a ver a los que me atacaron puesto que el vidrio quedó destrozado y yo solo pensé en huir”, sostuvo el concejal.



Anselmo Gual manifestó que, una vez logró escaparse, se dirigió al CAI de Los Ángeles, donde pidió ayuda de la Policía.

Así llegó al Concejo de Santa Marta

Facebook Twitter Linkedin

La denuncia hecha por el presidente del Concejo de Santa Marta busca llamar a los concejales a la reflexión. Foto: Roger Urieles

El joven concejal, perteneciente al partido Alianza Democrática Amplia, es una de la nuevas caras del Concejo de Santa Marta. Aunque tiene aproximadamente 12 años vinculado a la política, nunca lo hizo de manera directa, sino apoyando a otros candidatos a alcaldías y diferentes corporaciones.



Como abogado de profesión, trabajó en Bogotá en el Ministerio de Interior. Posteriormente, se propuso regresar a la capital de Magdalena e iniciar su propia carrera política, logrando obtener una curul en el Concejo en su primer intento.

Denuncias contra bandas delincuenciales

Desde el inicio de sesiones, Gual siempre ha priorizado en sus debates el tema de la seguridad de Santa Marta que este año ha estado álgido.



Sus cuestionamientos a las autoridades han ido más allá de intervenciones en los debates. Gual, arriesgando su vida, se fue de frente contra las bandas delincuenciales que se dedican al expendio de droga en la ciudad.



El concejal se ha tomado los barrios más afectados por la violencia en este inicio de año, denunciado la ubicación de las ollas de microtráfico y exigiéndole resultados a la Fiscalía y Policía.



Estas acciones arriesgadas le generaron amenazas de desconocidos a su celular, donde le llegaron mensajes de textos en los que no solo le pedían que dejara de referirse a los asuntos de seguridad de la ciudad, sino que le exigen que dé un paso al costado en el Concejo.



Ante estas advertencias, Anselmo Gual solicitó garantías por parte de la Unidad Nacional de Protección, no obstante, hasta la fecha no ha recibido ninguna clase de respuesta.

Están esperando que me maten y es lamentable eso FACEBOOK

TWITTER

“Están esperando que me maten y es lamentable eso. Ahora después de este atentado, lo único que pretendo es que se den cuenta que las intimidaciones contra mi integridad y las de mi familia son serias y se me brinden garantías”, expresó Gual.



Insiste que, pese a que tiene el deseo y propósito de servirle a la ciudad, primero está su vida, por lo tanto, si no ve condiciones y medidas de protección de las autoridades, estudiará otras alternativas para no seguir siendo blanco de los violentos.



Por el momento, a Anselmo Gual se le dispuso de un acompañamiento policial mientras sigue el estudio de seguridad que definirá el esquema de acompañamiento que tendrá para seguir ejerciendo su labor.

Ya había sido atacado a tiros

El concejal Anselmo Gual reveló que en 2021 fue víctima de la delincuencia de la ciudad. Contó que ese año recibió dos tiros en un hurto que le hizo un individuo.



(Además: Unas 10 zonas de Santa Marta dejaron de recibir agua en sus casas por fenómeno del Niño)



“Yo denuncié a esta persona en Fiscalía y fue capturada, no obstante, ya recuperó su libertad y también he recibido amenazas de su parte”, sostuvo Gual.



Finalmente, el cabildante samario dijo no tener certeza de dónde provino este ataque a bala y que lo único que desea es que se aclare lo sucedido y que pueda recuperar su tranquilidad y la de su familia.

Más noticias:

Roger Urieles

Para EL TIEMPO Santa Marta

En X: @rogeruv