Carlos Pinedo denuncia están pagando $ 2 mil millones para matarlo

El alcalde electo de Santa Marta, Carlos Pinedo Cuello, aseguró que conoció información respecto a una suma millonaria de dinero que están ofreciendo, ya sea para matarlo o evitar que se posesione el 1 de enero.



Preocupado por su situación que se ha convertido en tensa, tras recibir la credencial que lo acredita como mandatario de la capital del Magdalena, Pinedo Cuello decidió acudir ante la Fiscalía para denunciar nuevas amenazas que recibió y de esa manera poder solicitar un refuerzo de su esquema de seguridad.

El alcalde electo dijo que desde la campaña ha venido recibiendo intimidaciones a través de diferentes mecanismos que no le ha prestado mucha atención; no obstante, por el panorama actual que enfrenta debido a todo tipo de presiones para impedir que asuma en la administración distrital, decidió tomar medidas drásticas que permitan salvaguardar su vida y la de su familia.



He presentado denuncia en la Unidad de Reacción Inmediata de la @FiscaliaCol debido a las amenazas de muerte en mi contra, y que ponen en riesgo también a mi familia. Hago un llamado a las instituciones nacionales a @MinInterior y @mindefensa para que se atienda este hecho con el… pic.twitter.com/8BRNpYV2gs — Carlos Pinedo Cuello (@CarlosPinedoC) December 20, 2023

“Esto es delicado, por eso, en vista de las circunstancias y los ánimos en la ciudad, me vi en la obligación de poner a las autoridades en conocimiento en busca de garantías”, manifestó Carlos Pinedo.



El mandatario precisó que tuvo conocimiento que “inescrupulosos, estarían ofreciendo $2 mil millones para asesinarlo antes de mi posesión”.



Las nuevas amenazas, según detalló, le llegaron a través de mensajes de texto a su teléfono. Aunque no entregó mayores detalles sobre lo que le advierten, sí dejó claro que hay intenciones serias de matarlo.



“Confío plenamente en las autoridades y en el sistema judicial para esclarecer los hechos y llevar a los responsables ante la justicia. Las instituciones pertinentes están comprometidas en brindar la protección necesaria y garantizar que se realicen todas las diligencias para esclarecer este caso”, dijo Pinedo.



Por otra parte, también afirmó que están prometiendo mil millones de pesos por quien logre a través de mecanismos jurídicos impedir su posesión y juramento el próximo 1 de enero.



En ese sentido, aseguró que a pesar de la lluvia de tutelas y presiones que viene haciendo la oposición para “tumbar” su elección, está tranquilo porque se ha actuado ajustado a la ley y no existirá ningún tipo de maniobra que logre evitar que gobierne a Santa Marta en sus 500 años de fundada.



“Nuestra credencial como alcalde está vigente y nos permitirá posesionarnos y transformar esta ciudad”, puntualizó Pinedo.

Por Roger Urieles

Para EL TIEMPO Santa Marta

En X: @rogeruv