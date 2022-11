El periodista deportivo de Santa Marta, Orlando Montero, se encuentra involucrado en un escándalo de violencia intrafamiliar que lo tiene privado de la libertad.



Montero es señalado por su expareja y madre de su hija, María Angélica Sánchez, de agredirla física y verbalmente, y llegar al extremo de amenazarla de muerte.

Los problemas graves entre Montero y Sánchez comenzaron cuando la mujer decidió dar por terminada la relación sentimental que llevaba, según su denuncia.



María Angélica Sánchez usó sus redes sociales para exponer su caso y exigir acciones de las autoridades hacia el presunto agresor.



Según su relato, Orlando Montero llegaba hasta su lugar de residencia a ofenderla y golpearla.



“Mis amigos más cercanos saben por todo lo que he pasado, han sido testigos que me persigue en el gimnasio, en las canchas y el trabajo, y todo porque no quiero tener relaciones íntimas o sentimentales. Ahora se ha dedicado a difamarme al punto que me roba un celular para publicar fotos íntimas y de uso personal”, detalla la mujer.

En otra publicación donde agregó capturas de pantalla de los mensajes que le enviaba Montero, manifiesta que la situación era tan delicada que ya habían incluso amenazas de muerte.



“Seis denuncias y una medida de protección y sigo recibiendo amenazas de este individuo que dice que adora a Dios todos los domingos”, indicó Sánchez, quien reveló también un último mensaje enviado por Orlando Montero, donde le aseguraba que moriría antes de finalizar este año.

La versión del comunicador

Por su parte, el periodista también se refirió a lo que estaba sucediendo, negando cualquier intención de atentar contra la madre de su niña.



“Aquí las agresiones han sido de ambos lados. Lo único que yo estoy peleando es el derecho de ver a mi hija y que ella como mamá le brinde los cuidados y garantías que requiere”, expuso Montero.



Agregó que de Sánchez había recibido malos tratos y hasta infidelidad. No obstante, reiteró que lo único que deseaba era lograr las mejores condiciones para su hija.



A pesar de las justificaciones y explicaciones entregadas por el periodista, la Fiscalía emitió esta semana una orden de captura en su contra.



Un juez de control de garantías analizó las pruebas que existían y determinó que por seguridad de su exesposa debía ser enviado a la cárcel mientras avanza el proceso judicial por el delito de violencia intrafamiliar.



Orlando Montero no se allanó a los cargos y su abogado apeló la decisión adoptada en la audiencia preliminar.



Roger Urieles

Para EL TIEMPO Santa Marta

@rogeruv

