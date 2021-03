Santa Marta estrenará en el 2021 dos camellones turísticos

Los camellones de La Bahía y El Rodadero pasarán este año de ser unas zonas deterioradas, con problemas de higiene y salubridad, donde reinaba la informalidad, a convertirse en espacios completamente renovados y adecuados que se sumarán a la oferta turística de calidad que ofrece Santa Marta.

(Lea también: Menor de 17 años que estaba embarazada fue asesinada por expareja)

La reestructuración total de ambos escenarios, planteada por la Alcaldía bajo la dirección de la Empresa de Desarrollo y Renovación Urbano Sostenible, ya se encuentran en marcha generando grandes expectativas en propios y visitantes.



La emergencia sanitaria por la pandemia retrasó el cronograma de obras; sin embargo, los tiempos se vienen cumpliendo adecuadamente y según el último informe presentado -si no hay alguna otra novedad- en abril la capital de Magdalena estrenará camellón en La Bahía y, en noviembre, en El Rodadero.



En La Bahía se destinó inversión de $14.200 millones, con los cuales se han intervenido 27.626 metros, que comprenden la adecuación del espacio público para personas en situación de discapacidad, nuevas redes de alumbrado e hidrosanitarias, una ciclo ruta paralela a la Avenida del Fundador, construcción de baños públicos, juegos infantiles y módulos para los comerciantes que por muchos años trabajaron informalmente en la zona.



La modalidad de financiamiento de la obra será el de crédito-proveedor, lo que quiere decir que el contratista asumirá los costos y el Distrito les pagará contra entrega de obras, lo que garantiza una destinación y ejecución correcta de los recursos públicos.

Aquí no estamos recuperando las instalaciones actuales, sino que se trata de toda una intervención FACEBOOK

TWITTER

El avance en el también denominado Paseo de Bastidas actualmente es de un 70 por ciento.



Dagoberto Ospino, gerente de la Edus, dijo que en este proyecto se le brindará una serie de equipamento y estructuras para que el camellón logre un salto cualitativo en materia turística y cuente con una mejor y mayor oferta de bienes y servicios a residentes y visitantes nacionales y extranjeros.



“Aquí no estamos recuperando las instalaciones actuales, sino que se trata de toda una intervención que le darán magia y vida social a estos lugares de referencia, que serán nuevamente un referente de la capital del Magdalena”, manifestó Ospino.



Del malecón fueron removidas las esculturas indígenas, las cuales luego de ser sometidas a un proceso de restauración serían reubicadas en otros puntos de la ciudad. La estatua de Rodrigo de Bastidas, también reparada, continuará en el mismo punto, pero sin el cerramiento que tuvo los últimos años.

(Le puede interesar: Denuncian que captura por masacre de Argelia (Cauca) es falso positivo)

Iniciaron obras en El Rodadero

El proyecto de El Rodadero recientemente empezó a ejecutarse, debido a que la fecha de obras coincidió con la reapertura económica de la ciudad, y la comunidad solicitó se aplazaran los trabajos hasta después de la temporada turística para que no les afectara.



No obstante a este retraso, la Alcaldía ratificó que antes que culmine el presente el año, la ciudad tendrá un segundo camellón totalmente transformado.



Aunque este proyecto tiene prácticamente las mismas características físicas que el de la Bahía, su costo fue de $13.900 millones, debido a que incluye la intervención de redes húmedas que era lo que no había hecho viable el proyecto técnicamente años anteriores.



De igual manera, el proyecto contempla peatonalización de la carrera primera para que sea una vía de movilidad restringida, dándole mayor prelación al peatón y bici-usuarios a través de la articulación de una red de ciclo infraestructura que se va a construir. Por otra parte el sistema de alumbrado público será potenciado con paneles solares en un sistema amigable con el medio ambiente.



“Queremos que estos camellones vuelvan a ser los principales puntos de encuentros para la ciudadanía, donde disfruten niños, adultos, ancianos y mascotas de espacios verdes y zonas blandas, mientras contemplan el mar y la puesta de sol”, añadió Ospino.

(Le recomendamos: Los dos pueblos colombianos que se han salvado del coronavirus)

Los malecones contarán también con anfiteatros para espacios culturales, zona de plaza para eventos y socializaciones, reuniones en un escenario de post pandemia.



La Alcaldía le apuesta a que con estas dos grandes obras que quedarán listas en el 2021 regresen las familias y encuentren una variedad de actividades para integrarse y disfrutar del paisaje y ambiente que solo ofrece Santa Marta.

Roger Urieles

Para EL TIEMPO Santa Marta

@rogeruv

Más contenidos de Colombia:

- Van 12 personas asesinadas en Sucre en seis días

- Buscan a 143 personas para vacunarlas contra el covid-19

- Juez dio plazo de 48 horas para que buque zarpe de Santa Marta