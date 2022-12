La crisis histórica que sufre Santa Marta por la falta de agua en los hogares, estaría por fin cerca de resolverse, de acuerdo a un anuncio que hicieron en sus redes sociales el gobernador gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo y la alcaldesa, Virna Johnson.



Los dos mandatarios aparecieron juntos en un video en el camellón de la bahía, donde le informan a la ciudadanía que no solo ya están terminados los estudios de la solución al problema de desabastecimiento del recurso hídrico, sino que también ya definieron la fuente de financiación de este macro proyecto tan esperado en la capital del Magdalena.

Los dos gobernantes, quienes han trabajado en coalición para atender la falta de agua en la ciudad, precisaron que finalmente al no encontrar el respaldo en el Gobierno Nacional, asumirán con recursos propios las obras que se necesitan para acabar con el calvario que sufren miles de habitantes por no recibir este servicio vital en sus casas.



“Gracias a 10 años de trabajo de saneamiento de las finanzas de Santa Marta, podemos darle la buena noticia a los samarios de que radicamos ante el Concejo el proyecto para las vigencias futuras por 1.68 billones de pesos, que nos permitirán iniciar la ejecución de las obras de la planta El Curval para darle agua a samarios y visitantes”, indicó la alcaldesa Virna Johnson.



Por su parte, el gobernador Caicedo aseguró que se trata de la tercera y última alternativa que se ha establecido para potenciar el acueducto de Santa Marta y que tenga la capacidad suficiente para garantizar la cobertura total del servicio.



Recordó el gobernante departamental que las dos anteriores propuestas que eran tomar el recurso hídrico de los ríos Magdalena, Toribio y Córdoba “no avanzaron por el incumplimiento y saboteo de los anteriores gobiernos nacionales y sus aliados políticos”, sostuvo el gobernador Carlos Caicedo.



En esta ocasión, según los mandatarios ya todo está definido a la espera que el concejo le dé viabilidad a la solicitud y se ponga en marcha.



El presidente del concejo y excandidato a la alcaldía de Santa Marta por el Partido Conservador, Juan Carlos Palacio dijo estar de acuerdo con este proyecto que necesita con urgencia la ciudad.



“Tres presidentes nos prometieron financiar la solución del agua y los tres nos han incumplido, incluyendo el actual. Si responsablemente los samarios no asumimos la financiación del proyecto jamás daremos solución a la crisis del agua en Santa Marta", dijo Palacio.

El proyecto de solución al agua de Santa Marta

A través de la construcción de la planta de tratamiento de El Curval, se tiene estimado generar una cantidad mayor de agua que cubra el déficit actual que presenta la ciudad.



Este proyecto, cuyo estudio fue financiado por la empresa Cenit, plantea bajo un sistema novedoso en tecnología, la captación en los ríos Guachaca y Buritaca de 2.400 litros de agua por segundo. Esta solución una vez inicie su ejecución deberá tardar tres años.



El proyecto empezará a ser discutido este lunes en la comisión Tercera Permanente del Concejo. El contenido del acuerdo propone, que la administración local pueda hacer créditos con la banca pública o privada para invertir en esta solución y pagarlos durante los próximos 30 años.

Por Roger Urieles

Para EL TIEMPO Santa Marta

