Enfermera bogotana señalada de ahogar a su hijo en playa de Santa Marta quedaría libre

Yenni Alexandra Higuera Casallas, la auxiliar de enfermería acusada de haber ahogado a su hijo de 1 año y 8 meses en las playas de Buritaca en abril de 2022, podría quedar en libertad este viernes.



La situación fue dada a conocer por Edwin Guerrero, padre del menor, quien expresa su inconformidad por el lento avance del proceso judicial contra la presunta responsable.

Guerrero manifiesta que, a pesar de que han pasado casi 2 años desde la tragedia, todavía desconoce las razones y la manera en que su expareja puso fin a la vida del niño.



"Ella ha insistido en que fue un accidente, que se le cayó el niño al mar, pero todo indica que no fue así y que ella estaba plenamente consciente de sus acciones. Incluso, su defensa ha intentado atribuir problemas psicológicos para justificar el crimen", expresó Edwin.



La preocupación actual del padre es que Yenni Higuera podría quedar en libertad este viernes en una audiencia de vencimiento de términos solicitada.



"Las audiencias no han avanzado debido a que su abogada ha solicitado aplazamientos, y también ha sido imposible contactar a los testigos debido a los problemas de conectividad en Buritaca. Esto ha generado caos y facilitado que no se lleve a cabo una judicialización adecuada", señaló el denunciante.

El coche del menor fue hallado en el balneario. Foto: Policía de Santa Marta

Temor a que haya impunidad

Según Edwin Guerrero, la posibilidad de que su expareja quede en libertad aumenta las chances de que el crimen quede impune y que casos similares puedan repetirse.



Cabe recordar que Yenni Higuera se desplazó a Santa Marta con su hijo para visitar Buritaca. En la zona, fue captada cuando llegó y se dirigió al mar. Posteriormente, el niño fue hallado sin vida y ella apareció días después, aparentemente desorientada.



La Policía emitió una orden de captura y, desde entonces, ha comenzado un proceso judicial en el que aún no se ha esclarecido lo sucedido.



Hasta el momento, Yenni Alexandra ha sostenido la versión de que la muerte de su hijo habría sido accidental.



Según su relato, soltó al niño en el agua después de ser picada por un animal y, cuando 'reaccionó', el mar se habría 'tragado' al pequeño, que luego fue encontrado sin vida.

Roger Urieles

Para EL TIEMPO Santa Marta

En X: @rogeruv