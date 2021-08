Santa Marta ya tiene unidades móviles para atender a animales de calle

En Santa Marta se dio inicio a un nuevo programa de asistencia a los animales de calles y que pertenecen a familias de estratos bajos, con la finalidad de mejorar el estado de abandono y precariedad en el que viven en diferentes zonas ya identificadas.



La estrategia puesta en marcha por la Alcaldía, cuenta con tres modernas unidades móviles veterinarias, que ya están al servicio de caninos y felinos.



Los vehículos y equipos especializados serán operados por personal con experiencia en esta área, que realizarán esterilizaciones a caninos y felinos en condición de calle y de familias de estratos 1 y 2.(También: Atlántico, con mayor cobertura en la educación superior del Caribe)

A estos animales se les implantará un chip de identificación con una cédula canina con el fin de llevar el registro de los ejemplares que han sido asistidos.



Las jornadas contemplan además una atención integral con servicios de desparasitación, valoración médica veterinaria y suministros de multivitamínicos, además de una masiva sensibilización sobre la tenencia responsable de mascotas.

“Esta labor era necesaria en Santa Marta, ya que se está manifestando el maltrato animal, no tendrán excusa para no traer a sus animales a la jornada de protección y bienestar animal ya que es gratuita”, dijo Rosmery Maris Peña Campo, delegada de la Junta de Defensora de Animales y miembro del Programa Bienestar Animal.



En Santa Marta actualmente hay más de 114 mil animales en condición de calle, según el Dane.

