Para las autoridades, con el dictamen de medicina legal no hay dudas de que el niño de 15 meses encontrado sin vida en la playa de Buritaca, en Santa Marta, murió ahogado. Ahora, toda la investigación se centra en establecer si se trató de un accidente o la mamá, quien estaba a cargo de su cuidado, tiene alguna responsabilidad en esta tragedia.



Para esclarecer el caso que ha generado conmoción e incertidumbre en el país, fue delegado un Fiscal especializado de infancia y adolescencia, quien con el apoyo de la Policía Judicial viene adelantando una rigurosa investigación.



En esa pesquisa son parte fundamental el análisis de los videos de seguridad de establecimientos de la zona y los testimonios suministrados por testigos y personas involucradas en los hechos.



Se conocen nuevas imágenes de Yenni Higuera junto a su hijo cuando se dirigía a la playa de Buritaca, donde horas más tarde fue encontrada la criatura sin signos vitales. Los videos y testimonios de testigos son analizados por las autoridades. pic.twitter.com/mibPhgW6t5 — Roger Urieles (@Rogeruv) April 21, 2022

La enfermera de 25 años no ha contado su versión a los investigadores, debido a que se encuentra internada en una clínica mental por un trastorno psicológico que estaría padeciendo.



Su ex pareja y padre del menor, Edwin Guerrero, se mantiene a la espera de una explicación sobre cómo su hijo terminó muerto en una ciudad tan distante a la que residía. Él dice que aunque tuvo diferencias con Yenni que llevaron a que se divorciaran, pero nunca observó comportamientos anormales en ella que lo llevaran a pensar que pudiera hacerle daño a su hijo.



De hecho considera, según lo que percibió siempre, que la mujer fue una buena mamá que cuidaba bien al niño.

En otro video se le ve a la mujer como cualquier turista con su hijo en un coche y flotador en la mano, rumbo al balneario en el que ocurrió la tragedia que se ha convertido en un misterio. pic.twitter.com/l0eBj7g9rj — Roger Urieles (@Rogeruv) April 21, 2022

"Todo esto qué pasó me tiene sorprendido y en un estado de shock. Han pasado varias semanas, pero yo todavía no creo que mi hijo esté muerto y que su propia mamá lo haya dejado abandonado en una playa", expresó Edwin a EL TIEMPO.



La familia de Yenni Higuera, la cual en su momento fue la que buscó a los medios de comunicación en su desespero al no saber del paradero de la mujer, ahora se niega a entregar detalles en torno a ella.Según Edwin, ninguno de los allegados al niño por parte de la mamá estuvo presente en el sepelio que tuvo lugar el pasado domingo en Bogotá.

El coche del menor fue hallado en el balneario. Foto: Policía de Santa Marta

El padre rechazó la actitud que han mostrado los parientes de Yenni, quienes -indicó- lo tienen incluso amenazado, pues lo señalan como culpable de lo que pasó, a raíz de las medidas judiciales que había adoptado para tener acceso a su hijo y que -a la postre- provocaron que la mujer huyera con el niño sin dar mayores explicaciones.



Edwin insiste en que nunca agredió a su expareja, como lo ha asegurado la familia y que tampoco tuvo interés de quedarse con la custodia del pequeño.



Lo único que espera Edwin Guerrero es que se sepa la verdad y que se haga justicia por la muerte de su hijo, a quien la última vez que vio con vida fue a principios de febrero.



"Nada me lo va a devolver, pero no voy a descansar hasta saber por qué sucedió todo esto", puntualizó el padre.

ROGER URIELES

Para EL TIEMPO - Santa Marta

En Twitter: @Rogeruv