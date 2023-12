Los detalles del millonario fleteo a empresario en camioneta blindada de Santa Marta

La Policía entregó nuevos detalles del fleteo millonario perpetrado por motociclistas a un empresario que se movilizaba en una camioneta blindada por una vía principal de Santa Marta.

El comandante de la Policía, el coronel Yasid Montaño, en conversación con EL TIEMPO, reveló que un total de ocho asaltantes participaron en este robo que asciende a los 300 millones de pesos.

Según las declaraciones del alto oficial, esta banda de fleteros se distribuyó estratégicamente desde un centro comercial en el que funciona la entidad bancaria donde se retiró el dinero, iniciando así el seguimiento a su víctima.



"Mediante las cámaras de seguridad del establecimiento, pudimos identificar cómo varias personas marcaron a este hombre y coordinaron por teléfono su recorrido hasta que vieron la oportunidad de asaltarlo", explicó el coronel Montaño.



Lo que los delincuentes no anticiparon fue la presencia de agentes de la Sijin, vestidos de civil como parte del plan navideño de la Policía, ubicados estratégicamente en la ciudad para hacer frente a este tipo de situaciones de orden público.



Un agente infiltrado, cerca de la rotonda del sector de la Lucha, pocos metros del lugar del robo, detectó el movimiento sospechoso de motorizados y coordinó su intervención.



Sin embargo, los asaltantes, en tres motocicletas, acorralaron la camioneta, amenazaron con violencia y huyeron con el botín después de disparar contra el vehículo.

Dos agentes de la Sijin intervinieron, intercambiaron disparos, y tras una persecución lograron detener a dos de los ocho involucrados, incautando tres motocicletas, dos de ellas abandonadas. Lamentablemente, el dinero no pudo ser recuperado.



El intercambio de disparos y la persecución, como de película, generaron momentos de pánico en la zona residencial, donde los moradores corrieron despavoridos para ponerse a salvo. Por este hecho no hay heridos reportados.



El coronel Yasid Montaño lamentó el suceso e instó a los ciudadanos a solicitar acompañamiento policial al retirar grandes sumas de dinero.



"No entendemos por qué, siendo un servicio gratuito, las personas optan por exponerse y salir sin precauciones con altas sumas de dinero. Todo esto facilita el accionar de los delincuentes", expresó el comandante de la Mesan.



Montaño confirmó que la víctima, sin antecedentes ni comportamientos irregulares, presentó una denuncia en la Fiscalía por este millonario robo.

Por Roger Urieles

Para EL TIEMPO Santa Marta

En X: @rogeruv