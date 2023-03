Santa Marta se prepara para un intenso debate electoral. Cinco candidatos se ubican en el partidor para emprender una nueva carrera a la Alcaldía que promete estar para alquilar balcón.



Fuerza Ciudadana, ya como partido político, le apuesta a mantener el poder distrital por cuarto período consecutivo a través de Patricia Caicedo, quien es hermana del gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo.



Aunque la candidatura de Patricia Caicedo estaba en duda por una supuesta inhabilidad por su parentesco con el actual gobernador del Magdalena, ya ese tema quedó descartado y la mujer está lista para poner a consideración su nombre ante la ciudadanía y lograr darle continuidad al gobierno actual.



Otro candidato destacado es Carlos Pinedo Cuello, quien ya lleva un trabajo adelantado en los barrios, debido a que su candidatura será por recolección de firmas, y eso le ha permitido empezar más temprano su campaña.



Pinedo Cuello, quien viene de una familia política tradicional del departamento de Magdalena, fue inspector de Policía y luego concejal de la capital del Magdalena durante 10 años y medio.

La falta de agua es uno de los problemas que más afecta a las comunidades en Santa Marta. Foto: Cortesía

También aparece en la baraja de candidatos el sacerdote José Alfredo Ordóñez Gutiérrez, de 57 años de edad, quien decidió dimitir de manera definitiva del sacerdocio para centrar toda su atención y esfuerzo en convencer a los samarios que es la mejor alternativa para ser elegido alcalde. Esta es la tercera vez que el exclérigo busca un cargo popular en las urnas.



Otra opción que ya anunció sus aspiraciones, pero que como tal no ha emprendido su trabajo político, es Alfonso Lastra, reconocido en la opinión pública por el trabajo que ejerció como director de la Cámara de Comercio de Santa Marta.

La in seguridad también es uno de los temas que tiene en mayor alerta a las autoridades y la ciudadanía en Santa Marta. Foto: Alcaldía de Santa Marta

A pesar de no tener experiencia en la política, Lastra cuenta con el respaldo del sector empresarial de la ciudad y considera tener la capacidad de convencer a la ciudadanía de que su propuesta es la que necesita Santa Marta para resolver muchos de sus grandes problemas históricos.



Por último, está Freddy Pinzón, quien desea convertirse en el alcalde más joven de Santa Marta. Pinzón, de 26 años, tiene experiencia laboral en el sector público, específicamente en el Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Mediana Seguridad Rodrigo Bastidas, como asesor jurídico en materia constitucional y de derechos humanos.



La opinión de expertos



Eduardo Dangond, politólogo samario, vislumbra un debate electoral interesante con posibilidades para varios de los candidatos que están en contienda.



Para el experto, si bien Patricia Caicedo arranca con una base electoral alta por su propio trabajo político y por el aporte burocrático que se podría generar de la actual administración, nada está definido, pues tiene al frente contrincantes fuertes y que podrían restarle protagonismo y electores. Tal es el caso del cura Jose Ordóñez, quien se presenta como el candidato popular y con su discurso le apuesta a quedarse esta vez con el voto de opinión.

Otra crisis de Santa Marta es el alcantarillado, la Essmar explicó que el colapso de las alcantarillas se ha intensificado más debido a las lluvias. Foto: Cortesía Juan Rodríguez

Igualmente, la candidatura de Caicedo se vería debilitada por Carlos Pinedo Cuello, quien de salida le retira el apoyo que en otros debates le suministró con sus votantes que pretende ahora aumentar para llegar a la alcaldía.



No obstante, Dangond analiza qué Cuello no la tiene nada sencillo porque representa una política tradicional que genera cierto rechazo en la ciudad.



"Patricia Caicedo en estos momentos es la favorita, pero que esa circunstancia no varíe depende de muchos factores, entre ellos la imagen que mantenga la actual Alcaldía de Santa Marta", anotó Dangond.



Virna Johnson, actual alcaldesa de Santa Marta. Foto: Archivo particular

El experto está convencido que Caicedo hará una campaña en la que su bandera de batalla será la de culminar obras trascendentales como la solución al problema de agua potable, que será muy seguramente anunciado por el actual gobierno.



De todas maneras, según el politólogo, hay candidatos como Alfonso Lastra que también podrían dar la sorpresa al ser una propuesta nueva y fresca que si se presenta de manera correcta; lograría sumar una cantidad grande de adeptos que están agotados de los mismos nombres y modelos de administración pública.



"Todavía es muy prematuro sacar conclusiones. Lo único concreto es que tendremos un debate electoral muy interesante de cara a los 500 años de la ciudad. La mayoría arrancan con posibilidades y todo se centra en la estrategia y manera de vender sus ideas de gobierno y ganarse la credibilidad de la gente que tiene necesidades en materia de agua, saneamiento básico, seguridad y falta de empleo", concluyó Dangond.

