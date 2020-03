Santa Marta apuesta al buceo como otro atractivo turístico

A pesar de que el buceo se practica en Santa Marta desde hace 30 años, el desconocimiento que existe sobre esta actividad, incluso en los propios samarios, hace pensar que solo expertos y profesionales podrían sumergirse y explorar el mar.



El Instituto Distrital de Turismo (Indetur) y la Asociación de Empresas de Buceo, que representa a 14 agremiados, articulan esfuerzos no solo para cambiar esa percepción equivocada, sino lograr que bucear sea otro de los atractivos turísticos que tiene para ofrecer esta ciudad.

El objetivo es convertir a Santa Marta en la capital nacional de buceo, valiéndose de la variedad de playas que la rodean y porque tiene además a su disposición una infraestructura amplia, variada y de calidad, con empresas de buceo presentes en los tres sectores principales de la ciudad: El Rodadero, Santa Marta y Taganga, que generan oferta de servicios garantizada.



La bióloga marina Lina Rico, quien lidera esta iniciativa, asegura que la ciudad, a nivel de naturaleza, se encuentra ubicada en un punto con privilegios incomparables para la práctica del buceo.



“Tenemos la elevación montañosa junto al mar más grande del mundo, esto hace que las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta, al penetrar en el mar, generan una serie de condiciones morfológicas perfectas para la formación de arrecifes coralinos diversos, con presencia de diferentes especies de peces, cabezas de coral de gran tamaño, corales blandos de formas y colores muy variables”, señaló.

Parque Nacional Corales del Rosario y de San Bernardo, lugar ideal para la práctica de buceo.

La experta, representante del Centro de Buceo Atlántida, asegura que bucear es una actividad que, contrario a lo que se piensa, pueden practicarla desde niños de 7 años en adelante.



“Queremos promocionar el buceo a nivel local, nacional e internacional. Que todo aquel que venga a Santa Marta no se conforme con disfrutar del mar en la superficie, sino que también sepa que tiene la posibilidad de disfrutar del universo marino en las profundidades", agregó.



El plan de buceo recreativo contiene dos inmersiones a lo largo de una mañana una profundidad máximo de 12 metros, por un tiempo de 25 a 45 minutos, cada uno acompañado de un instructor que se encarga de guiar todo el tiempo durante la exploración marina.



Desde el 2016 se inició este trabajo de posicionamiento del buceo en la ciudad. El primer paso fue la asociación de las empresas dedicadas a esta actividad, con el fin de fortalecerse como gremio y trabajar juntos en diferentes ámbitos.

En la capital del Magdalena unen esfuerzos para fortalecer el buceo. Foto: John Montaño- EL TIEMPO

"Comenzamos por el tema de formalización de empresa, luego pasamos a trabajar en tema de sana competencia y finalmente la vinculación del gremio ante la formulación de políticas de gobierno de ámbito nacional y local", manifestó.



Santa Marta cuenta con un moderno centro de Medicina Hiperbárica, el cual fue inaugurado hace unos años, permitiendo una atención de primera calidad ante cualquier posible incidente o accidente que pueda suceder.



Los líderes de este gremio consideran que bucear es una actividad completamente segura y que aquel que la practique no necesita ni siquiera saber nadar.



“Si viaja a esta ciudad y no buceas, entonces no conociste Santa Marta”, expresa el buzo David Gutiérrez.



Él considera que el fondo del mar le ofrece al visitante una propuesta que puede transformar la vida. "En la exploración podrá apreciar millones de especies marinas y un mundo totalmente diferente", agrega.

Queremos promocionar el buceo a nivel local, nacional e internacional. Que todo aquel que venga a Santa Marta sepa que tiene la posibilidad de disfrutar del universo marino

Gutiérrez explica que la presencia de vientos alisios en la época seca y luego lluvias en la segunda mitad del año generan variaciones en la fauna asociada a los arrecifes a lo largo del año, así como diferencias entre un punto de buceo y el otro, lo que hace que cada experiencia de buceo sea diferente a la anterior.



La campaña también cuenta con componentes de divulgación para turistas al llegar al Aeropuerto Simón Bolívar y difusión general en redes sociales, plataformas digitales y medios de comunicación en general.



Parte de la estrategia está dedicada a actividades ambientales en busca de conservar los recursos que nos permiten comercializar el buceo. Esto implica la ejecución de limpiezas submarinas, programas de boyado, monitoreos ambientales y más.







Roger Urieles

Especial para EL TIEMPO

Santa Marta

En Twitter: @rogeru18