El fenómeno de la erosión se convierte cada día en una amenaza más grande para las comunidades en Santa Marta y varias localidades de Magdalena.



En la actualidad, la principal zozobra la afrontan los habitantes del sector de Playa Salguero, en la capital del departamento, y de los municipios de Salamina y su corregimiento de Guáimaro.

En la ciudad, aunque la erosión del mar ha tomado mayor agresividad en los últimos años, las comunidades que residen en la zona afectada estaban un poco más tranquilas con el proyecto que había anunciado la Alcaldía y que se ejecutaría en este primer semestre de 2023.



Sin embargo, la Oficina para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ogricc) notificó a la veeduría ciudadana de Playa Salguero sobre la cancelación del plan piloto, que consistía en la instalación de geotubos para contener la arremetida del mar.



Estos trabajos tenían la aprobación de la autoridad marítima y ya cumplieron su etapa de socialización, en la cual se logró convencer y calmar un poco la angustia de los moradores de ese punto de la ciudad.



A pesar de que todo estaba listo para su ejecución, desde la Ogric se informó por medio de una misiva que “el proyecto piloto de instalación de dos geotubos frente al edificio Ámbar Oceanic, que esta jefatura iba a desarrollar, no es complementario a las obras de mayor envergadura que tiene estipulado ejecutar la Gerencia de Infraestructura, por estos motivos y para evitar un posible detrimento patrimonial, la Alcaldía Distrital desestima su realización”.

El caso tiene desesperada a la comunidad. Foto: Cortesía

Nuevamente hemos sido engañados por la administración distrital, mientras tanto el mar cada año se come alrededor de cuatro metros de terreno

TWITTER

Las comunidades dicen no entender las razones de esta decisión, cuando el procedimiento a implementar que estaba definido desde abril de 2022 ha sido implementado en diferentes partes del mundo con resultados favorables, tanto en recuperación de playa como método amigable con el medio ambiente.



Cabe indicar que el costo inicial del proyecto sería de $ 117 millones y ya se contaba con los permisos para la intervención del Río Gaira para el suministro de sedimentos que se utilizarían como la intervención de la playa por parte de la Dimar.



Arieh Kaplan, presidente de la Veeduría Ciudadana para la mitigación de la erosión costera en Playa Salguero, lamentó que nuevamente la Alcaldía les incumpla con la puesta en marcha de una solución a esta problemática que pone en riesgo sus patrimonios y vidas.



“Nuevamente hemos sido engañados por la administración distrital, mientras tanto el mar cada año se come alrededor de cuatro metros de terreno y golpea con mayor fuerza las edificaciones”, manifestó Arieh Kaplan.

El panorama en Playa Salguero

Salguero ha dejado de ser ese balneario con zonas amplias para la recreación y permanencia de propios y visitantes. Actualmente, solo están disponibles pequeños tramos de playa, donde la presencia de bañistas es prácticamente nula.



Este panorama, además de generar miedo y alarma entre los moradores, también ha significado un duro golpe a la economía de los prestadores de servicios turísticos, quienes han tenido que abandonar y perder su sustento diario al no tener lugar para trabajar.



La Veeduría Ciudadana indicó que prepara los trámites legales correspondientes para exigir que se les cumpla a una comunidad de trabajadores y residentes del sector que vienen sufriendo con esta problemática de erosión costera desde hace más de 7 años.

Erosión se agrava en Guáimaro

Sí se ejecutan obras, pero ninguna da resultados, porque no se concentra la intervención en atender la causa

TWITTER

En el corregimiento de Guáimaro, municipio de Salamina, la erosión que se ha reactivado en los últimos días le ha quitado el sueño a los habitantes.



En un área aledaña a la iglesia, se han generado enormes grietas y cráteres que son una clara evidencia que el río está erosionando con agresividad.



Lo que sucede en esta población ribereña hace presagiar lo peor entre la comunidad, que tiene claro que el problema es grave y no hay acciones concretas para ni siquiera mitigarlo.



El personero de Salamina, Carlos Mario de la Cruz, aseguró que esta población se encuentra cansada de vivir en medio de la amenaza permanente del río Magdalena.



“De hecho, sí se ejecutan obras, pero ninguna da resultados, porque no se concentra la intervención en atender la causa concreta que produce la erosión”, detalla De la Cruz.



El agente del Ministerio Público sugiere establecer un Puesto de Mando Unificado (PMU), para estar atentos y con precaución y así evitar una catástrofe.



Los residentes señalan que este problema erosivo lo han convertido en una ‘vaca lechera’ al que solo buscan sacarle beneficio económico sin importar poner fin al fenómeno que podría terminar causando una enorme tragedia.



"Si no quitan las islas del frente, la corriente se va a llevar el pueblo", precisó Jaime Fontalvo.



Desde 2010 comenzó a hablarse de la erosión en esta localidad del Magdalena, y si bien se han destinado millonarios recursos en su atención, el río no ha dejado de destrozar el terreno firme del pueblo.



Roger Urieles

Para EL TIEMPO Santa Marta

@rogeruv

