La creciente demanda turística en Santa Marta ha llevado a la proliferación de agencias de turismo ilegales, lo cual ha prendido las alarmas entre las autoridades locales, por los riesgos que significa para el visitante que, sin tener claro conocimiento, contrata estos servicios no acreditados.



Según Diana Giraldo, directora de la Corporación Centro Histórico, dichas agencias operan sin la documentación legal necesaria ni el Registro Nacional de Turismo (RNT), lo que va en contra de la seguridad y buena experiencia de los usuarios.

"Estamos viendo muchas entidades piratas que no están cumpliendo con las normas establecidas, que no tienen personal capacitado para atender a los turistas y que ofrecen información engañosa", dijo Giraldo.



Agregó que "esto es algo que nos preocupa mucho, porque puede afectar la imagen de la ciudad y perjudicar a los visitantes".



Giraldo señaló que estas agencias ilegales están especialmente concentradas en el Centro Histórico de la ciudad, donde se han establecido sin ningún tipo de control.



"Estamos viendo muchos casos de turistas que han sido estafados por estas agencias", dijo la representante del Centro Histórico.



"Ofrecen paquetes turísticos a precios muy bajos, pero después los turistas se dan cuenta de que la calidad del servicio es muy mala y que no están recibiendo la información correcta", añadió la funcionaria.

Los riesgos de acceder al turismo pirata

Explicó que los riesgos de contratar una agencia de turismo ilegal son muy altos. “Los turistas pueden encontrarse con guías sin experiencia ni capacitación, que pueden ponerlos en situaciones peligrosas. Además, estos guías pueden no tener seguro de responsabilidad civil ni ninguna otra forma de protección en caso de accidentes”, expresó Giraldo.



A raíz de esta situación, las autoridades de la ciudad están tomando medidas para frenar la ilegalidad en el sector turístico. "Estamos trabajando con la Policía de Turismo y el Instituto Distrital de Turismo para controlar a estos guías ficticios", dijo la vocera.



"Queremos que los turistas tengan una experiencia segura y satisfactoria en nuestra ciudad", sostuvo Giraldo.



La representante del Centro Histórico reiteró que es importante que los turistas busquen agencias que estén legalmente constituidas y que cuenten con la documentación necesaria.



Roger Urieles

Para EL TIEMPO Santa Marta

@rogeruv

