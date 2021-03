Santa Marta afectada por paro de buses

Desde el martes, el 40 por ciento de la flota de buses de Santa Marta están en cese de actividades como protesta al incremento del mototaxismo y por desacuerdos que existen con la Alcaldía frente a la manera como se manejará este transporte público en la ciudad.



Los samarios han tenido problemas para movilizarse por la poca cantidad de busetas que continuaron prestando el servicio.

Algunos usuarios vienen denunciando las aglomeraciones que se presentan al interior de los automotores disponibles, debido a la necesidad de transportarse al trabajo y la casa respectivamente.



El paro indefinido es organizado por la Asociación de Propietarios de Vehículos de Transporte del Servicio Urbano de Santa Marta.



(Lea: En El Banco, Magdalena, 18 ancianos vacunados dieron positivo de covid)



El primer día de la jornada de protesta, los conductores y los dueños de los buses protagonizaron marchas por las principales avenidas de la ciudad exigiendo una mesa de concertación con la Alcaldía.

Las protestas se cumplen desde el pasado martes. Foto: Roger Urieles

Las movilizaciones causaron bloqueos y caos en la circulación de vehículos.

El presidente de la Asociación, Eduardo Santana aseguró que durante la pandemia el mototaxismo se descontroló y está causando un fuerte impacto en la economía del sector.



A pesar que el problema es evidente, el representante del gremio de buseteros, considera que desde la Alcaldía no se les ha brindado apoyo para atender este fenómeno.



(También: Así es la ley seca y el toque de queda que decretó Barranquilla)



Igualmente están inconformes con la manera como operará el Sistema Estratégico de Transporte Público, Setp.



Hasta el momento en este paro participan poco más de 200 buses, cuyos propietarios y administradores aseguran que el SETP los excluye como empresas.



“El inconformismo tiene que ver con la tabla de valores y el recaudo del dinero en la operación de las rutas, además de otras disposiciones del decreto transicional que regula el sistema”, manifestó Jorge Sánchez, abogado asesor de los manifestantes.



El secretario de Movilidad Multimodal de Santa Marta Juan Carlos de León, se mostró en desacuerdo con el paro y dijo que la administración distrital siempre ha estado abierta al diálogo.



“Se trata de una minoría de este gremio que de inmediato amenaza con un cese de actividades porque no están de acuerdo con el modelo que se quiere implementar. Primero hay que agotar otros recursos antes de causar estos traumas a la movilidad”, anotó el funcionario.



De León explicó que este paro realmente va motivado por un interés de carácter particular de la asociación que por una afectación fuerte como lo han querido mostrar.

Roger Urieles

Para EL TIEMPO Santa Marta

@rogeruv

Lea más noticias de Colombia

-La historia de amor de pareja que murió en una avalancha

-Estas son las ciudades que tendrán toque de queda en los próximos días

-Hoteleros de Tolú y Coveñas se ajustan al toque de queda y más medidas