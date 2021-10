Concejal acusa a contralor de robar agua al acueducto de Santa Marta

Una curiosa denuncia realizada por un concejal durante un debate generó controversia en Santa Marta.



El cabildante Carlos Robles pidió la palabra y en medio de su discurso en el que defendía la gestión de la empresa de servicios públicos, Essmar, señaló al contralor Distrital, Alexander Zabaleta, de estar robando agua del acueducto de la ciudad.

“Es un contralor que estaría haciendo uso de las redes fraudulentas para tener el agua en su casa; creo que hay un concepto en contra de él por estar robando el agua para suministrar el líquido en su casa”, dijo Robles.



(Vea: Corte Suprema de Justicia decidirá si Samuel Viñas regresa a la cárcel)



Esas afirmaciones, llamaron la atención no solo de los presentes en el recinto, sino de los ciudadanos en general, teniendo en cuenta que la crisis de agua que presenta Santa Marta se ha agudizado precisamente por las conexiones ilegales que hacen privados a las redes del acueducto.

La respuesta del contralor

Se trata de una pelea jurídica de la dueña del inmueble con la empresa que presta el servicio de acueducto por la conexión del servicio FACEBOOK

TWITTER

El contralor distrital no tardó en pronunciarse para rechazar dichas acusaciones que catalogó como falsas y malintencionadas.



El representante del ente de control dijo que el proceso judicial al que se refiere el cabildante, se adelanta es contra la propietaria de la vivienda en la que él reside.



“Se trata de una pelea jurídica de la dueña del inmueble con la empresa que presta el servicio de acueducto por la conexión del servicio”, anotó el funcionario.



Según su explicación, a la vivienda le estaba llegando el servicio de agua con una acometida instalada en la calle con la instalación interna del inmueble, que fue denunciada a Veolia, empresa que prestaba el servicio en su momento, dado que no fue creada por ellos.



(También: Nuevo Rey Vallenato, señalado públicamente de maltrato por su expareja)



“Tengo fallos judiciales que datan del año 2017 del juzgado séptimo municipal de Santa Marta, mediante la cual se expidió un fallo de tutela de un ciudadano en contra de Veolia, en la cual se amparó la acometida que surte el preciado líquido de agua en el cual residí con mi familia y está amparada en un fallo judicial y no tiene nada de fraudulento”, agregó.

El movimiento de Essmar

Zabaleta manifestó que, a raíz de los fallos a su favor, la empresa Essmar corrigió su posición y repuso la acometida conforme a la ley, disponiendo de todo lo concerniente para que haya un normal funcionamiento del servicio.



(De interés: Fiscalía trasladó caso de Enrique Vives a Bogotá: ¿qué sigue en el proceso?)



“En el error que cometió el honorable concejal también venía incurriendo la empresa Essmar, y estaba ejerciendo actuaciones que no correspondían al marco legal, por ello un juzgado decidió declarar en incidente de desacato a la doctora Patricia Caicedo. La empresa ya corrigió su posición”, dijo el contralor.



Asimismo, Zabaleta dio a entender que la actuación del concejal Carlos Elías Robles se trataría de una retaliación personal.



“Me resisto a creer que esto sea una retaliación por parte del señor Carlos Elías Robles toda vez que en la Contraloría Distrital cursa un proceso sancionatorio en el cual él es presunto responsable, pero estos procesos no son políticos, son técnicos”, expresó el jefe de la Contraloría Distrital.



Finalmente, el funcionario expuso que el servicio de agua en su casa se encuentra al día y sin ningún inconveniente.

ROGER URIELES

Especial para EL TIEMPO

SANTA MARTA

Más noticias de Colombia

¿Se ha disparado el trabajo sexual tras la pandemia? Así está Cartagena

Confirman que la variante Delta del coronavirus ya está en el Cauca

Capturan a hombre que habría asesinado a su hermano por un gallo de pelea