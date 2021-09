Un proyecto vial que le sigue costando vidas a Santa Marta

Dos semanas después de que el empresario samario Enrique Vives arrollara con su vehículo a siete jóvenes, dejando sin vida a seis de ellos, en el sector de Gaira, en Santa Marta, habitantes de esta zona de la ciudad siguen reclamando atención para este paso vehicular que ha cobrado más de una vida.



La Doble Calzada Santa Marta – Ciénaga se entregó en el año 2016. Esta obra se convirtió en una gran solución al congestionamiento vehicular que afrontaba la ciudad en varios puntos por el crecimiento urbanístico y del parque automotor.



(Lea también: Dieron de alta a niño que sobrevivió tras ser atropellado por Enrique Vives).

Sin embargo, el hecho de que la movilidad por esta carretera nacional pasara de dos a cuatro carriles generó un nuevo problema entre las comunidades aledañas, acostumbradas a cruzar la vía a cualquier hora del día.



Con la expansión de la infraestructura vial, el flujo vehicular incrementó considerablemente y se convirtió en un verdadero peligro para el peatón, que pese a ello siguió exponiéndose para dirigirse de un barrio a otro.



A lo largo de estos cinco años, han sido numerosos los accidentes de tránsitos registrados en esta Troncal, especialmente en los tramos residenciales.



Este año, solo entre el sector de Mamatoco y el Aeropuerto, unos 15 kilómetros que comprenden el área urbana del trazado de la doble calzada, se han presentado más de 50 accidentes de tránsito de los cuales por lo menos 30 han sido de altas consideraciones. Enero y julio son los meses con mayor cantidad de siniestros viales con seis y ocho respectivamente.

Facebook Twitter Linkedin

La ampliación de la vía incrementó el riesgo para los peatones, pese al puente que allí se encuentra. Foto: Roger Urieles

En todos estos casos, según las autoridades, el exceso de velocidad, manejar ebrios o cualquier imprudencia del peatón o conductor fueron las causas más comunes de los eventos ocurridos en la carretera y que han dejado a nueve personas muertas y 40 heridos.



No obstante, las cifras son menores a las de años anteriores, pues en marzo de 2020 se dio inicio a la cuarentena nacional por el covid-19.



Decenas de personas han muerto en colisiones o arrollados por una motocicleta, un vehículo o un camión desde que se dio la apertura por esta vía. Otra gran cantidad ha resultado con afectaciones de consideración.

Imprudencia vial

Ruta del Sol II, encargado de la operación y mantenimiento de la Doble Calzada, asegura que la carretera cumple con todas las exigencias técnicas y normativas establecidas en el manual de señalización vial, además de encontrarse en condiciones óptimas para la movilización de cualquier tipo de automotor.



No obstante, precisa que la imprudencia de conductores y transeúntes está cobrando muchas vidas.



El ingeniero Fabián Saumeth, director de obras de la Ruta del Sol II, precisa que son los peatones quienes sufren los daños más grandes en esta lista de accidentalidad.



(Puede interesarle: Por producir pornografía infantil, capturan a alemán en Santa Marta).



Lo anterior, debido a que las personas no quieren tomar las zonas seguras, sino que se atraviesan en cualquier lado de la vía por donde pasan carros a altas velocidades.



Detalla el representante de la concesión que en solo dos kilómetros y medio de carretera hay un total de cuatro puentes que no están siendo utilizados.

Facebook Twitter Linkedin

Las víctimas de Gaira se desplazaban por la berma de la vía. Foto: Juan Tapia

“Por solicitud de la propia comunidad, la Gobernación ha contratado con nosotros la construcción de nuevos puentes que, aunque están disponibles, quedan de lujo”, expresó el ingeniero Saumeth.



En tan solo 20 días, un total de ocho personas, de las cuales cinco son mujeres y tres son hombres, perdieron la vida por atravesarse en la carretera y terminar arrollados por un vehículo que excedía la velocidad permitida.



El primer caso ocurrió el 26 de agosto en el sector de la terminal de transporte, donde dos mujeres murieron embestidas por una motocicleta.



El otro suceso que tuvo connotación nacional fue el del 13 de septiembre en Gaira, donde una camioneta atropelló a siete jóvenes que estaban caminando al costado izquierdo de la vía y les causó la muerte a seis de ellos.

Las personas tumban las barandas, dañan los bordillos o hacen caminos nuevos para no tener que subir el puente FACEBOOK

TWITTER

Ambos hechos trágicos se registraron en cercanías a puentes peatonales, que de haber sido usados por las víctimas se hubieran evitado los fatales desenlaces.



Según la Ruta del Sol, a lo largo de los 15 kilómetros de doble calzada en el área urbana hay 17 pasos ilegales abiertos por conductores de motos y transeúntes.



“Las personas tumban las barandas, dañan los bordillos o hacen caminos nuevos para no tener que subir el puente. En esa acción, se atraviesan en la vía y exponen su vida y la del conductor”, relata Fabián Saumeth.



El ingeniero resalta que la carretera es exclusivamente para los carros y no para los peatones.

(Le puede interesar: Video: así fue el ingreso de Enrique Vives Caballero a cárcel de Cartagena).

Inseguridad en puentes

Sobre las razones que llevan a que la gente prefiera arriesgarse atravesando las cuatro calzadas que subir el puente, el edil de la Localidad 3, Willis Hernández, señala que aunque un alto porcentaje de la comunidad, puntualmente de Gaira, lo hace para acortar distancia y tiempo, una buena mayoría, especialmente en la noche, se resiste a subir estas estructuras por temor a sufrir algún atraco.



Según el líder cívico, la zona de la doble calzada permanece oscura y es frecuentada por ladrones y consumidores de droga.

Facebook Twitter Linkedin

En la vía hay señalizaciones tanto horizontales como verticales. Foto: Roger Urieles

“Hombre y mujeres, incluso niños, prefieren caminar por toda la mitad entre la carretera pegados a la baranda hasta llegar a la entrada que comunica al otro carril. Esta práctica riesgosa es muy frecuente especialmente en las tardes y noches, que el sector es oscuro y pulula la inseguridad”, anotó Hernández.



En ese tramo, la Troncal del Caribe tiene su señalización horizontal y vertical para peatones y conductores. El límite de velocidad es de 30 kilómetros por hora; sin embargo, la camioneta que atropelló a las siete personas iba más rápido de lo permitido y su conductor, Enrique Vives, se encontraba en estado de alicoramiento.



De todas formas, la comunidad de Gaira señala que para que una situación de este tipo no vuelva a ocurrir es necesario que se instalen luminarias en la carretera y aumenten los operativos de vigilancia para erradicar a los atracadores.

Santa Marta ha crecido mucho en los últimos años y sus habitantes no estaban acostumbrados FACEBOOK

TWITTER

“Solo así la gente va a caminar tranquila por el costado derecho y aprenderá a subir el puente”, expresó Willis Hernández.



El gobernador de Magdalena, Carlos Caicedo, anunció que pasará un requerimiento formal a Ruta del Sol para contratar la instalación de lámparas en los puntos de la carretera que así lo requieran.



Por su parte, el ingeniero industrial Johnny Grey, experto en seguridad vial, añadió que para reducir la accidentalidad en esta carretera es necesario que se promuevan campañas de educación y cultura en la ciudad.



(Le recomendamos: Había un plan para atentar contra Enrique Vives en prisión: autoridades).



Su afirmación la sustenta en el mal comportamiento y la imprudencia que tienen de forma constante los diferentes actores de la vía.



“Santa Marta ha crecido mucho en los últimos años y sus habitantes no estaban acostumbrados, por ejemplo, a convivir con carreteras de esta magnitud. Luego de ser construidas y habilitadas, el paso siguiente era educar a la gente sobre cómo darles un uso responsable”, añadió.



Los líderes comunitarios de los cerca de 60 barrios ubicados a los costados de la carretera también piden que la Policía y los funcionarios de tránsito realicen controles de alcoholemia y de exceso de velocidad, porque aseguran que la mayoría de conductores hacen caso omiso de las señales de tránsito y conducen embriagados.

Roger Urieles

Especial para EL TIEMPO

@rogeruv

Más contenidos de Colombia:

- Siguen los ‘viajes de terror’ en Barranquilla: reportan atraco masivo a bus

- ¿Lo sintió? Reportaron un sismo de 4.0 en Mesetas, Meta

- Lo difícil de vivir en Cumaribo, el municipio más grande de Colombia