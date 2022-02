En las últimas horas, un operario que realizaba maniobras para evitar el colapso del sistema de drenaje en el sector de El Rodadero, en Santa Marta, murió tras ser succionado por una máquina adherida y caer dentro de una alcantarilla.



La tragedia fue más grande, puesto que un ciudadano del común que intentó socorrerlo también perdió el control de su cuerpo y murió en la misma circunstancia.

El accidente laboral, que dejó dos víctimas, ha causado conmoción en la ciudad, donde crecen las críticas por las precarias condiciones que presenta actualmente el alcantarillado.

Estas fueron las víctimas

Uno de los muertos fue identificado como Sofanor Antonio Morelos Vargas, de 52 años, subcontratista de la Empresa de Servicios Públicos (Essmar).



El hecho ocurrió al medio día de este martes, cuando Morelos Vargas se encontraba junto a otro compañero haciendo labores de mantenimiento a los manholes del sector de El Rodadero.



Jorge Mario Lizarazo Álvarez, jefe de la oficina para la Gestión del Riesgo y Cambio Climático, informó que todo parece indicar que un descuido o una mala operación de la máquina succionadora de aguas residuales ocasionó el suceso fatal.



Su ayudante intentó socorrer a Sofanor Morelos, que estaba siendo tragado por la alcantarilla. En su desespero, pidió el apoyo de la gente.

En ese momento, Eduardo David Acosta Jordan, de 36 años, y dedicado a la venta de pescado, caminaba por la zona y acudió al llamado.



Su buena intención terminó costándole la vida, puesto que su cuerpo cayó también dentro del manhole y junto al operario fue arrastrado varios metros por las aguas residuales.



Los bomberos atendieron la emergencia y, en una rápida labor de rescate, sacaron los cuerpos del alcantarillado.



Constataron que Sofanor Morelos había muerto casi que de inmediato, mientras que Eduardo Acosta falleció horas después en la clínica a la que fue trasladado.

Cumplía su primer día de trabajo

Sintraemsdes Nacional, al igual que la Subdirectiva Santa Marta, precisó que Sofanor Morelos Vargas, quien cumplía con su primer día de trabajo, no tenía experiencia y no contaba con una mascarilla que lo protegiera de la inhalación de gases.



La organización sindical dijo que entiende que se trata de un accidente, pero aclaró que no son pocos los casos en que los trabajadores del sector de servicios públicos domiciliarios en el país son sometidos a desarrollar sus labores sin las medidas de seguridad necesarias para garantizar su vida.



Además, conminaron a la Superintendencia de Servicios Públicos a revisar los procesos de contratación del personal que viene realizando la Agente Especial, actual administradora y encargada de la interventoría de la Essmar E.S.P. para verificar que se haga uso de personas debidamente capacitadas y evitar que se violen las normas y los protocolos existentes en materia de salud y seguridad en el trabajo.



Según indicaron los miembros de la Comisión del Sindicato, hasta el momento la empresa no ha dado respuesta a un pliego de peticiones, que incluye la solicitud de realizar un análisis de los escenarios de riesgos y seguridad para los trabajadores.



Esta última busca que la Essmar E.S.P. reconozca y le garantice a los trabajadores los protocolos de bioseguridad y el suministro de los equipos técnicos necesarios para la labor que realizan.

Alcaldesa pide investigación por accidente laboral

La alcaldesa de Santa Marta, Virna Johnson, solicitó una exhaustiva investigación que determine los protocolos de seguridad en el trabajo que presuntamente habría violado la Essmar, intervenida por la Superservicios.



Según Johnson, la Superservicios le debe dar explicaciones a Santa Marta, y pidió a la Procuraduría y la Fiscalía que investiguen estos hechos.

Essmar lamentó lo ocurrido

Yahaira Díaz Quesada, agente especial de la Empresa de Servicios Públicos del Distrito de Santa Marta, (ESSMAR E.S.P.), lamentó el fallecimiento de Sofanor Morelos Vargas, de quien dijo era operador de la empresa contratista Total Eco S.A.S y se encontraba desarrollando labores en las redes de alcantarillado con equipo cabrestrante.



Con relación al suceso ocurrido, indicó que la Essmar está presta a brindar la colaboración que sea requerida por parte de las autoridades para facilitar el esclarecimiento de los hechos.



“La familia Essmar desde todas sus áreas misionales extiende sus condolencias para sus familiares y amistades. Elevamos nuestra oración para que Dios les conceda fortaleza en este momento de dolor y de ausencia”, manifestó en un comunicado de prensa.



La entidad se refirió al fallecimiento de Eduardo Acosta Jordan, quien, según confirmaron, perdió la vida por actuar de manera voluntaria y movido por su buena fe de ayudar a la persona que estaba en peligro.



Roger Urieles

Para EL TIEMPO Santa Marta

@rogeruv

