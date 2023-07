La histórica ciudad de Santa Marta, con casi 500 años de fundación, enfrenta una grave crisis de desabastecimiento de agua potable que ha afectado a miles de familias durante décadas.



El gobernador de Magdalena, Carlos Caicedo, y el gobierno nacional del presidente Gustavo Petro no han logrado a llegar a ningún acuerdo para juntar esfuerzos económicos y técnicos que permitan dar inicio a la solución a este problema histórico.



Aunque Petro al igual que otros mandatarios nacionales en sus discursos como candidatos a la presidencia ante una masiva multitud de gente se comprometió a priorizar en su agenda el problema de agua que padece históricamente la capital del Magdalena, hasta el momento en nada se ha avanzado para trabajar en una alternativa que incremente la capacidad del acueducto local.

Desinterés por respaldar la iniciativa

Foto: Roger Urieles

Ni siquiera se ha podido avanzar en el tema a pesar que que desde la Alcaldia de Virna Johnson ya existen unos estudios terminados y radicados ante el Ministerio de Vivienda que plantea lo que sería el fin a tantos años de padecimientos de los samarios por el líquido preciado.



Por el contrario, en estos momentos parece estar más distante lograr convenir en un esfuerzo entre Nación, Distrito y Departamento para determinar si la alternativa existente es la definitiva y destinar los recursos que permitan su ejecución en los tiempos establecidos.



Si bien, la iniciativa la plantea la Alcaldia de Johnson, ha sido el gobernador de Magdalena, Carlos Caicedo quien ha tomado la vocería buscando el respaldo local, regional y nacional para que no suceda como otros proyectos de solución al agua que terminan engavetados.



No obstante, a pesar de la afinidad que existe con el presidente de la república y el apoyo que le dio desde su partido político Fuerza Ciudadana durante la candidatura de Petro, la respuesta a su solicitud ha sido completamente nula.



De hecho el Ministerio de Vivienda al estudio que se le hizo llegar a su dependencia contestó que debían revisarse bien esta y otras alternativas existentes antes de proceder a la ejecución de una obra de dicha magnitud.



El documento que remitió Minvivienda no cayó bien en los gobiernos distritales y departamentales que asumen que existe un desinterés por respaldar la iniciativa.

La Iniciativa independiente: Un rayo de esperanza

Foto: Roger Urieles

Ante la falta de apoyo y respaldo del Gobierno Nacional, el gobernador Carlos Caicedo y la alcaldesa de Santa Marta, Virna Johnson, han decidido emprender su proyecto de forma independiente para enfrentar la crisis de agua en la ciudad.



A través de reuniones de socialización con diversos sectores de la sociedad, han anunciado que el proyecto se ejecutará sin importar la falta de apoyo financiero de la Nación.



La inversión necesaria para la solución asciende a 1.6 billones de pesos, que ya se han asegurado gracias a las vigencias futuras aprobadas por el Concejo Distrital.

El Ambicioso proyecto: Captación y distribución de agua.



El proyecto propuesto para resolver la crisis de agua en Santa Marta contempla la captación de agua de los ríos Guachaca y Buritaca mediante dos bocatomas filtrantes, dos estaciones de rebombeo, un tanque de carga y una planta de tratamiento automatizada.



Además, se construirán más de 130 kilómetros de redes de distribución y más de 120 kilómetros de tuberías para la impulsión y conducción del agua.

Etapas del proyecto

Foto: Roger Urieles

El ambicioso proyecto se desarrollará en dos etapas. En la primera, con una inversión de 1.2 billones de pesos y un plazo de 36 meses a partir de enero de 2024, se construirán 13 de los 16 componentes del sistema para entregar 2.400 litros por segundo. Entre las obras que se licitarán en esta etapa se encuentran la captación del río Guachaca, tres estaciones de bombeo con sus redes de impulsión, un tanque de carga, la planta de potabilización El Curval, los tanques de Simón Bolívar y El Yucal, y las redes de conducción hacia los mismos y la conexión a la red de acueducto existente.



La segunda fase, programada para el año 2027 con una inversión superior a los $330 mil millones, contempla la construcción del nuevo acueducto para Bonda y 24 barrios por donde pasa la red de conducción que lleva el agua de El Curval a la ciudad.



Además, en esta etapa se construirá la bocatoma de Buritaca, su estación de bombeo y la red de impulsión para reforzar los 2.400 litros por segundo que abastecerán a la ciudad desde el río Guachaca.



“Junto al gobernador Carlos Caicedo avanzamos en los estudios y diseños de esta solución y con recursos propios el Distrito asumirá su financiación. La obra garantiza continuidad y calidad en el servicio para los samarios y turistas. Enviamos una carta al Ministerio de Vivienda y esperamos las apreciaciones de su equipo técnico para iniciar la licitación”, explicó la alcaldesa Virna Johnson.



El gobierno distrital y departamental le apuestan a que esta sea la solución definitiva que ayude a los samarios a terminar, de una vez por todas, los padecimientos durante la época de sequía por falta de agua en una ciudad turística, referente nacional e internacionalmente, por sus atractivos naturales, históricos y gastronómicos.

Falta de voluntad política

Foto: Roger Urieles

El gobernador Carlos Caicedo le explicó a cada uno de los sectores y agremiaciones que encontrar la solución a esta crisis no ha sido una tarea sencilla, porque no hubo voluntad para atender esta situación por parte de los últimos presidentes de la república.



“Primero diseñamos la solución para traer agua del río Magdalena, también la captación de los ríos Toribio y Córdoba, dos alternativas priorizadas en el estudio de la Universidad de los Andes que logramos impulsar en el 2013. En todos estos diseños se encontró que las inversiones necesarias rebasaban la capacidad financiera del Distrito, por lo que se hacía necesario contar con aportes del Gobierno Nacional, pero ninguno de estos avances se contó con el acompañamiento del Gobierno Nacional”, detalló Caicedo.



El gobernador no se cierra a la posibilidad que una vez que inicie a ejecutarse la solución a este problema, el gobierno nacional se sume con aportes anuales para trabajar en otras áreas como el saneamiento básico de la ciudad.

Autoridad ambiental del departamento respalda proyecto

Foto: Cortesía

La Corporación Autónoma Regional del Magdalena (Corpamag) ha brindado su respaldo al proyecto, asegurando que las fuentes de agua propuestas tienen capacidad suficiente para abastecer a la ciudad sin afectar su caudal ambiental.



El director de Corpamag, Carlos Francisco Diazgranados, al respecto señaló: “Estos dos causes, que serían las dos fuentes de agua potable para Santa Marta, de conformidad con el proyecto, son fuentes abundantes de agua con un caudal entre ambos causes de 12 mil litros por segundo; el proyecto en mención proyecta que se van a traer 2.400 litros por segundo, lo que significa que no habría ninguna afectación para estos ríos y que incluso el caudal ambiental estaría plenamente garantizado”, manifestó el director de la entidad.



Igualmente, Carlos Francisco Diazgranados dijo que el proyecto es sostenible y que pese a que, probablemente se causen algunas afectaciones ambientales, desde Corpamag, aplicando la normativa habrá una serie de compensaciones para poder devolverle al medio ambiente cualquier afectación que pueda sufrir.



La solución del agua cuenta con el rigor técnico otorgado por consultores como Sanear S.A., Universidad de Antioquia, Sanambiente S.A. y Acodal; estudios que fueron financiados a través la gestión entre la Alcaldía de Santa Marta y la Gobernación del Magdalena ante la empresa CENIT, con una inversión que asciende a $16.200 millones de pesos.

El Anhelo de la comunidad

Foto: Roger Urieles

La escasez de agua ha afectado la vida cotidiana de los samarios, quienes anhelan una solución pronta y efectiva.



Los testimonios de los habitantes reflejan la urgencia del problema.



María Herrera, una residente de Santa Marta, expresa: "Llevo años luchando para tener acceso a agua potable en mi hogar. Queremos que una vez por todos los gobiernos se pongan de acuerdo y acaban con tanto sufrimiento que padecemos las comunidades por un servicio fundamental ".



Pedro González, comerciante de la ciudad, añade: "El turismo también se ve afectado por la falta de agua. Los turistas esperan disfrutar de una ciudad con todos los servicios, y la escasez de agua ha generado una mala impresión. Esperamos que este proyecto independiente traiga una solución duradera".

Los problemas de la falta de agua

para el gremio de la construcción

Foto: Cortesía

El gerente regional de la Cámara Colombiana de la Construcción, Camacol, Javier Quintero, explicó que en la actualidad el gremio cuenta con algunas restricciones a la hora de ejecutar proyectos debido al tema de acueducto y alcantarillado.



“Estamos hablando de unas 25 mil unidades de vivienda que requieren una actuación inmediata y la propuesta a mediano plazo que nos explicaron es una alternativa para tener un crecimiento dinámico, se vuelve un efecto multiplicador del sector constructor con la generación de empleos, en generación de negocios y naturalmente que muchos más samarios puedan acceder a sus viviendas, al igual que turistas e inversores”, dijo Quintero.

Foto: Roger Urieles Velasquez

Por su parte, la directora ejecutiva de la Federación Nacional de Comerciantes, Fenalco, Aura Carolina García, mostró su respaldo a los avances de la iniciativa que impulsan tanto la Alcaldesa como el Gobernador y espera que el Gobierno Nacional aporte recursos para resolver la histórica problemática en la ciudad.



“Hemos decidido respaldar a la administración distrital para la gestión y consecución de los recursos ante el Gobierno Nacional, que permitan aliviar la carga que va a tener financieramente este proyecto, sería una lástima que el Distrito tenga que cubrir este proyecto, esperamos que el Gobierno se vincule a esta solución”, dijo García.



La crisis de desabastecimiento de agua en Santa Marta es un tema que ha afectado la vida cotidiana de sus habitantes durante décadas. A pesar de las promesas políticas y los estudios presentados, la falta de voluntad política y el escaso respaldo financiero han obstaculizado una solución efectiva por parte del Gobierno Nacional.



El proyecto independiente liderado por el gobernador Carlos Caicedo y la alcaldesa Virna Johnson representa una esperanza para la comunidad que anhela tener agua potable las 24 horas del días en sus hogares.

