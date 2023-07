Samuel Santander ‘Santa’ Lopesierra Gutiérrez, más conocido como ‘El Hombre Marlboro’, encendió el pasado martes el debate electoral en el país, tras la entrega en la Registraduría Nacional del Estado Civil de 63.825 firmas que respaldan su aspiración a la alcaldía de Maicao por el Movimiento Alternativo Independiente.



(Lea también: Cuatro miembros de la Sijin de La Guajira señalados de favorecer a grupos criminales)



Más allá de la discusión sobre la legalidad de su regreso a la política, con este hecho queda en evidencia la demostración de poder que todavía ostenta Lopesierra en La Guajira, quien ya había estado en el Congreso por el partido Liberal antes de que pagara 19 años de cárcel en Estados Unidos por narcotráfico.

‘Santa’ Lopesierra lleva más de cuatro décadas dedicado a actividades que le han permitido tener un reconocimiento entre los electores e incluso entre los políticos. Sus apuestas en época electoral han sido de beneficio no solo para los alcaldes, gobernadores de la región, sino para presidentes de la República.



En sus redes sociales tiene fotografías que evidencia su apoyo en las pasadas elecciones al presidente Gustavo Petro, de ahí la críticas de varios de los allegados al presidente que han salido a cuestionar al exnarco y su aspiración.



Este año su nombre había vuelto a sonar con el escándalo del hijo del presidente, Nicolás Petro, pues su exesposa dijo que Lopesierra habría aportado 600 millones a la campaña presidencial.

¿Cómo tiene tanto apoyo?

El fenómeno popular de ‘Santa’ Lopesierra es muy parecido al de Juan Francisco ‘Kiko’ Gómez, aunque son cuestionados, ambos cuentan con un gran carisma que le permite calar fácilmente en diferentes sectores sociales, especialmente en los más vulnerables, que es la inmensa mayoría en La Guajira.



Muchos de los que hoy respaldan su candidatura no lo conocen, sin embargo, lo siguen por temas de simpatía, por las historias de ayudas y favores recibidos en sus familias en el pasado.



Un ejemplo de esto es que en Maicao y otros pueblos del desierto guajiro lo ven convertirse todos los diciembres en el ‘Papá Noel’ de los niños de barrios pobres a los que les lleva regalos de alto costo y de mayor calidad en comparación con los que entregan otros políticos o entidades públicas y privadas.



También es habitual entre su comunidad, acudir a él para pedir ayudas económicas que casi siempre son resueltas por el controversial político. “Es un hombre muy dado a la gente, se le puede ver caminando en la plaza de su pueblo o por Riohacha”, dijo un habitante que prefiere no ser mencionado.

Samuel Santader Lopesierra entregó regalos en diciembre y organizó parrandón hace unos días. Foto: Archivo Particular

El economista guajiro César Arismendi asegura que lo que se percibe como fenómeno sociológico en Santa es que hay un personaje social con un liderazgo que se ve reconocido y que se le premia, pero con una actividad económica que se le censura y la gente no asocia lo uno con lo otro, en el ejercicio de la política.



“La gente le perdona su actividad de lavado de activo, como un tema económico propiamente dicho, pero de toda forma de él sobrevive ese actor social que está muy vinculado a las comunidades por todos sus antecedentes. En cambio la sociedad nacional lo ve como el delincuente propiamente dicho”, subraya.



Existe una percepción entre los guajiros que los delitos económicos son la corrupción y quedarse con los dineros del Estado, “en el caso de Santa él no ha tomado dinero público, son asuntos privados y en esa medida la gente lo releva de responsabilidades frente al Estado”.



Explica que el temor generalizado es que pueden suceder ataques por todos los lados, que le vengan nuevos procesos relacionados con Nicolás Petro, y sobre una presunta inhabilidad lo que podría crear lo se llamaría la desinstitucionalización de la alcaldía de Maicao, por no asociar todos estos actos al ejercicio de la política.



“La gente vota sencillamente por la persona y no por lo que pueda suceder en el largo plazo, de pronto seamos inmediatistas, pero la percepción es que a la gente no le importa mucho”, puntualizó Arismendi.

‘Voy a votar por él’

Por su parte, la abogada, diseñadora y escritora wayú Estercilia Simanca, quien ha sido una crítica de anteriores gobiernos y ha manifestado públicamente su apoyo a Santa, asegura que votará por él porque ‘no es más de lo mismo’ y no va a votar por los políticos tradicionales.



En su discurso, Santa Lopesierra les aseguró a sus votantes que no permitiría participación de políticos tradicionales, de corrupción ni de terratenientes. Lo que para la escritora se convierte en su carta de presentación ante el pueblo, incluyéndola a ella que asegura votará por él.



“Las leyendas urbanas de la política dicen que primero se tienen que cumplir compromisos y cuando uno recolecta firmas el primer compromiso es con el pueblo”, puntualiza Simanca.



Ante los cuestionamientos morales, Ángel Tuirán Sarmiento, docente del programa de Ciencia Política de la Universidad del Norte, destaca que si bien hay un señalamiento de tipo jurídico, ético en el marco de la ética pública, es posible que la comunidad de Maicao lo considere también una persona cercana, conocida, que ayuda, que resuelve y que muy posiblemente haya vínculos también de parentesco.



“Esto hace que sea un actor que tiene hoy unos apoyos en la población, más allá de cualquier aval o de cualquier regla formal que pueda darse dentro de esa institucionalidad, conocida como la institucionalidad estatal”, resalta el docente.

Samuel Santader Lopesierra purgó una pena de tan solo 18 años. Foto: Archivo Particular

Considera que se da una mirada desde el sector político nacional, quienes en época electoral precisamente hacen uso de figuras como Santa Lopesierra para lograr votos, pero que cuando se dan estos hechos, hay un cuestionamiento.



“Sin intento de justificar lo que sucede, es necesario mirar el papel del Estado, que con todas sus instituciones y sus reglas no cobija todo el territorio. Hay muchos territorios donde este tipo de actores (como Santa Lopesierra) tienen una capacidad de respuesta frente a necesidades que tiene la comunidad que va mucho más rápido que la capacidad que pueda tener el Estado”, explicó Tuirán.



(Además: Enaldo Barrera, 'Diomedito', cayó en operativo contra narcotráfico en La Guajira)



También destaca otras figuras que marcan un dominio entre políticos populistas, al que denomina “reglas informales” que definen también formas de gobierno y formas de administrar los territorios.



EL TIEMPO intentó hablar con Lopesierra pero no fue posible. El hasta ahora candidato ha asegurado que no le interesa la prensa.



“Yo tengo como principio que personas que no me conocen, no le presto atención a esos comentarios, mis oídos son estéril ante esos pronunciamientos de esos medios. Yo no les presto atención. No tengo tiempo para oírlos ni leerlos. Todo lo que dicen es de hace 20 años”, dice en un video.

