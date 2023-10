Santa Lopesierra desafía a la ley y ahora hace campaña en Maicao por el voto en blanco

El candidato revocado a la alcaldía de Maicao Santander ‘Santa’ Lopesierra Gutiérrez, no se rinde y ante la incertidumbre de la decisión que tome el Consejo Nacional Electoral (CNE) en torno a la inscripción de su hijo Santander Lopesierra Rosado, y asegura que no se retira de la contienda electoral e impulsará el voto en blanco.



(Lea el contexto: ‘Hombre Marlboro’ no pudo inscribir a su hijo como reemplazo y apoyará voto en blanco)



“Que el pueblo muestre de esta manera su inconformidad ante la avalancha de circunstancias adversas que se han creado para sacarme de la contienda electoral”, enfatizó en una intervención ante un grupo de sus seguidores.

Facebook Twitter Linkedin

El Hombre Marlboro Foto: Facebook

Tenemos fuerzas para soportar estos golpes y por eso el Movimiento Alternativo Independiente contará con una participación este 29 de octubre de 2023... FACEBOOK

TWITTER

El excandidato había presentado a su hijo como su reemplazo después que el CNE definiera que no podía aspirar a la Alcaldía de Maicao, pues está inhabilitado por la condena que purgó por narcotráfico en los Estados Unidos, sin embargo, en ese evento, afirmó que “no tenemos nada definido hasta la fecha, pero vamos a seguir luchando”.



Son muchas las voces que aseguran que no será válida la inscripción de su hijo debido a que ‘El Hombre Marlboro’, como también es conocido se inscribió por firmas a través del grupo significativo Movimiento Alternativo Independiente y estas lo apoyaban a él como candidato y no a su hijo.



(Además: Procuraduría citó a Gabriel Hilsaca y al ‘Hombre Marlboro’ por caso Nicolás Petro)



Ante esta incertidumbre dijo que seguirá en los barrios, casa a casa y arrancó la campaña a favor del voto en blanco “para que las elecciones en Maicao no sean amañadas, porque este municipio se merece un escenario democrático”.

Facebook Twitter Linkedin

Samuel Santander Lopesierra y su hija Mónica 'Kiki' Lopesierra. Foto: Tomada de Facebook Santa Lopesierra

con el voto en blanco también llegaremos a las urnas y vamos a triunfar y me siento con la fuerza necesaria y el apoyo que necesita un líder para bloquear estas artimañas de una democracia amañada FACEBOOK

TWITTER

Asimismo, le hizo un llamado al pueblo de Maicao para “que siga acompañando de manera irrestricta la candidatura de Santa Lopesierra con el voto el blanco, porque con el voto en blanco también llegaremos a las urnas y vamos a triunfar y me siento con la fuerza necesaria y el apoyo que necesita un líder para bloquear estas artimañas de una democracia amañada”.



Lopesierra lamentó la decisión del CNE, pues consideró que la suya era una candidatura legítima y que las razones de la revocatoria fueron políticas y no jurídicas.



(Vale la pena leer: El periplo de 18 flamencos rosados antes de su liberación en La Guajira)



“Tenemos fuerzas para soportar estos golpes y por eso el Movimiento Alternativo Independiente contará con una participación este 29 de octubre de 2023. No hemos pensado en retirarnos de la contienda electoral, tenemos todo el derecho constitucional a elegir y ser elegidos. Queríamos inscribir a mi hijo, porque considero que reúne todos los requisitos, pero se siguen oponiendo a esa inscripción”, manifestó.



También agregó que “vamos a ir hasta el final, porque este es el sentir de un pueblo, la politiquería y todo lo que nos han hecho no les va a dar resultado, porque todos aquellos que le han hecho daño Maicao y a La Guajira, no pueden seguir disponiendo y burlándose de la vida de los maicaeros y los guajiros”.



Eliana Mejía Ospino

Especial para El Tiempo

Riohacha