Santa Lopesierra ganó con el voto en blanco, pero no para repetir las elecciones

A pesar de que los maicaeros votaron masivamente por el voto en blanco impulsado por el exnarco Samuel ‘Santa’ Lopesierra, logrando una histórica votación con 20.322 votos, lo que representa el 30,77 por ciento de los votos válidos, este resultado en términos de porcentajes, no sirvió para que se repitan las elecciones, el cual era su propósito.



De acuerdo a la ley para que gane el voto en blanco y se convoquen a nuevas elecciones se necesita la mayoría absoluta, es decir el 50 por ciento más 1 de los votos válidos.

En este caso, con el 100 por ciento de las mesas informadas los votos válidos obtuvieron el 93,57 por ciento de la votación en general con 66.037 sufragios, de esta puntuación el voto en blanco solo alcanzó el 30,77 por ciento, mientras que el 69,22 por ciento de la votación la obtuvieron en conjunto los otros candidatos.



Por lo que el ganador de la contienda electoral fue el exdiputado Miguel Felipe Aragón González, quien aspiró en coalición de los Partidos ASI y Nuevo Liberalismo, tras obtener 20.123 votos, lo que equivale el 30,47 por ciento de la votación, doblando al exalcalde Euripides Pulido Rodríguez, quien alcanzó un 14 por ciento con 9.727 votos.



‘El Hombre Marlboro’ como es conocido, quedó por fuera del proceso electoral tras la revocatoria de su inscripción por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE), por encontrarse inhabilitado tras haber pagado una condena de 19 años por narcotráfico en los Estados Unidos.



En ese intento de lograr quedarse con la alcaldía trató de colocar a su hijo Santander Lopesierra Rosado, pero no le fue permitido porque las firmas recogidas a través del grupo Significativo de ciudadanos Movimiento Alternativo Independiente solo lo respaldaban a él.



Por lo que decidió liderar toda una campaña en favor del voto en blanco, con la intención de que se convoquen a nuevas elecciones y quedarse con la alcaldía, pero no le salió.



Sin embargo, Santa celebró la victoria del voto en blanco en las urnas y de haber dejado un precedente en esta localidad.



“Por primera vez en la historia de Maicao y La Guajira, el voto en blanco se consolida como una expresión mayoritaria en las urnas. Si bien es cierto, no vamos a alcanzar el umbral que necesitamos para esta victoria si estamos manifestando y dejando claro que Santa Lopesierra a pesar de ser un candidato sin foto con todas las limitaciones posibles logró esta victoria”, aseguró en una alocución a sus simpatizantes minutos antes de conocerse los resultados finales.



Afirmó además que, “el apoyo a Santa con el voto en blanco ha sido contundente, porque ganarle a los demás candidatos uno a uno ha sido una vitoria grandiosa”.



Con esta votación, el pueblo de Maicao ratificó su apoyo a Santa Lopesierra, por encima de cualquier señalamiento, por el contrario, esto aumentó su popularidad, opinan algunas personas.



Es de señalar que Santa Lopesierra, es uno de los candidatos más carismáticos que ha tenido el municipio de Maicao en los últimos años, a la gente en su mayoría población vulnerable, no le importó perder en las urnas con tal de acompañarlo.

Eliana Mejía Ospino

Especial para El Tiempo

Riohacha