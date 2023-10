Juez ordena incluir a hijo de Santa Lopesierra en el tarjetón a la alcaldía de Maicao

Tras admitir una acción de tutela, el Juez Primero Civil del Circuito de Maicao decretó como medida provisional que la Registraduría Nacional del Estado Civil incluya al hijo de Samuel ‘Santa’ Lopesierra en el tarjetón a la alcaldía de este municipio, en La Guajira, para las próximas elecciones regionales del 29 de octubre.



(Lea también: Santa Lopesierra desafía a la ley y ahora hace campaña en Maicao por el voto en blanco)



El excandidato había presentado a su hijo Santander Lopesierra Rosado como su reemplazo después de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) revocara su inscripción, debido a que está inhabilitado por la condena que purgó por narcotráfico en los Estados Unidos.

A través de un comunicado, ‘El Hombre Marlboro’, como es conocido, señaló que el Registrador de Maicao, Luis Avena Pérez, rechazó la inscripción de su hijo, aunque no dieron las razones del rechazo.



Al parecer, se debe a que las firmas avalaban al padre y no al hijo, por lo que interpusieron una tutela para proteger los derechos de inscripción.



La acción de tutela es promovida por Henry Peñalver Herrera, quien funge como miembro del comité inscriptor del grupo significativo de ciudadanos 'Movimiento Alternativo Independiente', que inscribió, tras la recolección de más de 28 mil firmas, a Samuel Santander Lopesierra Gutiérrez, a la alcaldía.



El accionante solicitó como medida provisional decretar medidas cautelares que garanticen derechos y solicitar a la Registraduría Nacional del Estado Civil que en el marco de sus competencias culmine la inscripción de Santander Lopesierra Rosado, “la cual comenzó legalmente y dentro de los términos de ley el día 29 de septiembre de 2023 (…)”.

Facebook Twitter Linkedin

La noticia ha causado gran revuelo en Maicao. Foto: Captura de pantalla

La salvedad que hizo el juez

Tener que volver a imprimir tarjetones y desechar los ya impresos generarían una afectación a las arcas del Estado FACEBOOK

TWITTER

Sin embargo, el juez aclaró que la parte accionante no mencionó cuál sería dicha medida, por lo que en la revisión del escrito consideró que, si a la fecha no se han elaborado e impreso los tarjetones para los candidatos a la alcaldía de Maicao, se proceda a la inclusión del hijo de Santa.



“Si las resultas del proceso salen favorables al accionante, tener que volver a imprimir tarjetones y desechar los ya impresos generarían una afectación a las arcas del Estado, que el suscrito como servidor público debe proteger, en caso que las mismas resulten contrarias a sus pretensiones, que aparezca el candidato en el tarjetón, no indicaría que efectivamente este sea elegible como alcalde, no quitándole validez al tarjetón”, argumenta el Juez.



(Además: El 'Hombre Marlboro’ desafía al CNE y seguirá en campaña; decisión en su contra sigue)



En dos días la Registraduría Nacional del Estado Civil y la Registraduría Municipal de Maicao, como accionadas, deberán ejercer su derecho a la defensa y contradicción.



Asimismo, el juez vincula a Samuel Santander Lopesierra Gutiérrez y a Santander Lopesierra Rosado a la Personería Municipal de Maicao y al Consejo Nacional Electoral (CNE).



Al tiempo que requiere a la Misión de Observación Electoral (MOE), para que en el término del traslado de esta acción de tutela emita un concepto sobre los hechos y petición de la presente acción constitucional.

Más noticias:

Eliana Mejía Ospino

Especial para EL TIEMPO

Riohacha