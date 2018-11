Las sanciones contra rutas escolares en el país en lo que va del 2018

Según datos del Sistema Integrado de Información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito (Simit), en lo que va de año se han impuesto 3.034 comparendos de tránsito a rutas escolares.

“Los conductores de transporte escolar deben tener claro que su labor consiste en trasladar a personal de los colegios y a menores de edad, a quienes deben darles todas las condiciones de seguridad y eficiencia”, comentó Sandra Milena Tapias Mena, directora del Simit.



Chiquinquirá (Boyacá), con 2.136 multas, es el municipio del país que más comparendos contra rutas escolares ha registrado en lo que va del 2018.



Duitama (462, en Boyacá), Soacha (69, en Cundinamarca), Sogamoso (48, en Boyacá), Envigado (41, en Antioquia) y Zipaquirá (20, en Cundinamarca) completan los 6 primeros lugares.



Llama la atención que los principales sitios del país donde más comparendos para este tipo de vehículos se han impuesto son en municipios menores.



En cuanto a capitales, Santa Marta es la que más registra, con 18. Le siguen Cúcuta (17), Bucaramanga (16) e Ibagué (15).

Estacionar un vehículo en sitios prohibidos, en 591, ha sido la infracción que más han cometido los conductores de rutas escolares.



Con 533, le siguió la de no realizar la revisión técnico-mecánica en el plazo legal establecido, aun cuando porta los certificados correspondientes. Y la tercera infracción más cometida fue conducir sin llevar consigo la licencia, en 403 oportunidades.



“Ignorar las revisiones obligatorias de los vehículos y no tener en cuenta el respeto por las normas de tránsito traen consecuencias no solo económicas si no también fatales”, aseguró la directora del Simit, en un claro llamado a los conductores de rutas escolares.



