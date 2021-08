Sanciones a Sincelejo por no suministrar agua apta para consumo humano

Varios municipios de Sucre fueron investigados por una comisión de la Procuraduría General de la Nación, quienes hicieron un análisis al agua que consumen los habitantes y descubrieron que no es apta para los seres humanos en un porcentaje alto.



Fue así como se conminó a los alcaldes de estos municipios, desde el año 2020, a cumplir con esta medida básica y ofrecer un servicio con calidad.



“Se estableció, con el monitoreo que hizo la Procuraduría el año pasado, que estos municipios están colgados en la prestación del servicio en cuanto a calidad y se instituyó con los alcaldes ponerse al día con esta situación”, dijo Yamid Dajud, procurador provincial.



(Además: Anthony Zambrano y Luis Díaz, guajiros que vencieron la pobreza)

La Procuraduría ejerce unas funciones preventivas y disciplinaria. Como Ministerio Público vigilamos que esos recursos del Sistema General de Participación se implementen como tiene que se FACEBOOK

TWITTER

Recordó que de la reunión participaron, además de los mandatarios locales, los secretarios de despacho, entre ellos el de Planeación y se hicieron compromisos para mejorar y no quedar colgados ante el análisis del agua que hizo la misma Procuraduría General de la Nación.



“En este caso la Procuraduría ejerce unas funciones preventivas y disciplinaria. Como Ministerio Público vigilamos que esos recursos del Sistema General de Participación se implementen como tiene que ser”, manifestó.



Señaló demás, que el gobierno nacional gira recursos a los entes municipales, departamentales y distritos, los que deben ser invertidos para el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes.



(Lo invitamos a leer: Celebración en municipio de Tolima que tiene al 78% de población vacunada)

municipios están colgados en la prestación del servicio en cuanto a calidad y se instituyó con los alcaldes ponerse al día con esta situación FACEBOOK

TWITTER

Precisa, que son recursos para invertir en salud, educación y saneamiento básico y agua potable.



“Estamos haciendo una función preventiva en estos momentos, no queremos perseguir y menor maltratar a los funcionarios, sino, decirles que corrijan y ya es potestativo de ellos que lo quiera, o no hacer. Nosotros estamos para salvaguardar esos recursos”.



Explicó, que no se ha podido reunir con el gerente de la empresa Aguas de Sucre, entidad que tendría que estar atenta a lo que sucede con el suministro de agua potable a los municipios.



Espera el Ministerio Público, que los alcaldes les puedan dar solución a los hallazgos de la investigación y ofrecerles a las comunidades un servicio de agua apto para el consumo humano.

Francisco Javier Barrios

Especial para EL TIEMPO

Sincelejo

Más noticias en Colombia

Se 'esfumaron' $ 100 millones que Will Smith donó a vendedores de Cartagena

Así es la vida entre los abismos del cañón del Chicamocha