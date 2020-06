Quiénes son los militares expulsados por maltrato animal en Nariño

Los cuatro soldados del Ejército Nacional protagonistas de la repudiable escena en la que lanzan al vació a un indefenso perro en zona rural del municipio de Puerres, al sur de Nariño, y le causan la muerte instantánea, son jóvenes entre los 18 y 22 años de edad que prestaban el servicio militar.



El Comando de la Vigésima Tercera Brigada reconoció que el soldado que aparece en el video y quienes lo acompañan prestaban desde hace siete meses su servicio militar en el Batallón de Ingenieros No. 23 General Agustín Angarita Niño, con sede en esa localidad, pero ya fueron retirados.



El responsable de esta guarnición militar, en su condición de comandante, es el coronel Nelson Gutiérrez, quien, al dar la cara después de la actuación irracional y condenable de sus hombres, tiene muy claro que es un caso de maltrato animal, el cual condena y rechaza de manera categórica.



El soldado desde la tarde del miércoles fue trasladado desde la localidad de Puerres hasta las instalaciones de la Brigada 23 del Ejército con sede en Pasto, para que responda a todas las investigaciones correspondientes que se elevarán en su contra como responsable del condenable hecho.

Es enfático en recalcar que la actuación del militar en ese caso puntual no se ajusta a los lineamientos ni a la misma misión constitucional del Ejército Nacional.



También aclaró que por este lamentable episodio, además de los tres soldados que aparecen en la parte alta de la garita, está involucrado otro uniformado más que fue quien grabó el video que se hizo viral por las redes sociales.



Sobre las posibles infracciones que contra la disciplina militar pudieron haber cometido los hombres bajo su mando, respondió: "aquí tenemos una conducta realmente atípica dentro del Ejército Nacional y la estamos reprochando, es una acción que no se les enseña a los soldados en ninguna etapa de los entrenamientos".



En tal sentido, explicó que las distintas unidades que ejercen los entrenamientos a los soldados que prestan el servicio militar, en ninguna de las instrucciones se establece el maltrato animal o agresiones similares.



"El maltrato animal es algo que no tiene cabida en nuestra institución, si bien es cierto nosotros manejamos algunos animales que han dado su vida por nuestros soldados", manifestó para referirse al entrenamiento de sus soldados con perros antiexplosivos, en las operaciones que adelanta el Ejército contra el narcotráfico en diferentes regiones del país.



"El perro lamentablemente murió en ese lugar", dijo el comandante. Acerca del porqué de su aparición allí, dijo que "son animales que llegan a las bases militares por el cariño que les brindan los soldados, realmente donde hay soldados hay bastantes perritos que son sus acompañantes".



Gutiérrez no encuentra aún ninguna explicación o justificación acerca de la actuación de los jóvenes vistiendo el uniforme militar y aprendices de la disciplina castrense.



El Ejército ya puso en manos de la Fiscalía el caso el miércoles cuando sucedió el mismo. "Estamos esperando la respuesta en la acción penal", recalcó.



Por ahora, la Vigésima Tercera Brigada del Ejército adelanta contactos con algunas organizaciones animalistas existentes en Nariño, con el fin de obtener capacitaciones dirigidas a la protección de los animales por parte de los soldados.

En Puerres hay absoluta reserva

Entretanto, en el municipio de Puerres, donde sucedió el caso, que es objeto de un enorme repudio en todo el país, hay absoluta reserva de la autoridad militar, aunque su comunidad tampoco alcanza a encontrar una explicación razonable sobre el actuar de los hombres a quienes en algunas circunstancias son calificados como 'héroes' de la Patria.



El único que lo reprocha y lo condena como primera autoridad municipal es su alcalde, Albeiro Ortiz, quien tras las conversaciones que ha logrado sostener en las últimas horas con altos miembros de la Brigada 23 del Ejército, supo que hay decisiones contundentes que ya se tomaron contra los cuatro soldados responsables del ataque al canino.

Hasta el momento, ninguna persona o familia se ha acercado hasta su despacho para reclamar el cuerpo del perro, solo se sabe que era callejero y que murió en manos de quienes deben velar y proteger por la vida humana y también la animal.



La zona donde se registró el episodio se encuentra a una hora y media del casco urbano de Puerres, allí está localizada la base militar conocida como 'La antena', se trata de un área de páramo donde predomina un intenso frío, muy cerca se encuentra la estación de bombeo del Oleoducto Trasandino.



Julio Hernández, asesor del área administrativa de la Universidad Cooperativa de Colombia, sede Pasto, habló sobre la importancia que ahora tiene la protección animal y declaró que en Colombia se debe castigar el maltrato, como sucedió el miércoles con los soldados del Ejército.

"En una sociedad violenta como la de Colombia, vemos que los animales también son víctimas de esa violencia", reveló, pero sostuvo que el país vive hoy un momento de transformación para cambiar posturas y costumbres.



Recordó que hay maltratos graves y menos graves. En cuanto a estos últimos, dice, se debe activar una sanción o multa contra el responsable y en cuanto a los primeros deben ser denunciados oportunamente ante la Fiscalía, la cual, para poder actuar, requiere se identifique al maltratador con las pruebas respectivas, para que la denuncia tenga un buen destino y no se vaya a quedar en el olvido.

MAURICIO DE LA ROSA

Para EL TIEMPO

PASTO