Pueblo del Magdalena exige elecciones atípicas durante la pandemia

En San Zenón, Magdalena, los habitantes llevan varios días protestando para exigir que se defina la fecha de elecciones atípicas que les permitan elegir a un alcalde en propiedad y a sus concejales. En octubre de 2019, los comicios tuvieron que ser suspendidos por una asonada en la que algunos pobladores causaron daños a las urnas y material electoral, al reclamar un supuesto fraude.

Exigimos como lo establece la Constitución poder elegir nuestro alcalde, concejales y personero. Ya ha pasado mucho tiempo y este proceso se sigue dilatando FACEBOOK

TWITTER

A raíz de esta situación, este año la administración municipal ha estado a cargo de un alcalde designado por el Gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo. En apenas seis meses, el ente territorial ha tenido dos mandatarios. Inicialmente el 7 de enero de 2020, fue nombrado Jorge Alfonso Cabas De la Hoz, y el 18 junio la Gobernación encargó en su reemplazo a Carlos Miguel Bonilla Curvelo.



Lea aquí: Así fue el accidente que Nairo Quintana sufrió en vías de Boyacá



Sin embargo, los pobladores de San Zenón han estado inconformes con las gestiones de ambos mandatarios, quienes según ellos, no los representan y tampoco están interesados en atender las necesidades y problemas del pueblo.



“Exigimos como lo establece la Constitución poder elegir nuestro alcalde, concejales y personero. Ya ha pasado mucho tiempo y este proceso se sigue dilatando”, dijo Andrés García, morador del municipio.



Vea: Video: sepelio masivo y con acrobacias de motociclistas en La Guajira



Las elecciones atípicas en San Zenón estaban programadas para el mes de marzo, pero por la emergencia sanitaria del covid-19 que afecta al país, tuvieron que posponerse sin que hasta ahora exista una nueva fecha para el proceso democrático.

Sin coronavirus

Los manifestantes consideran que un aspecto a favor para el desarrollo de las elecciones es que el municipio todavía no reporta casos de covid-19, por lo tanto hay condiciones para llevarse a cabo la jornada.



“Parece que estuvieran esperando que llegue el coronavirus al pueblo para tener una excusa. Nosotros no estamos dispuestos a permitir que alguien impuesto nos gobierne y haga un mal uso de los recursos públicos”, aseguró la lugareña Cristina Chamorro.



Los habitantes de San Zenón denuncian que hay presuntas irregularidades en la contratación y disposición presupuestal, por esa razón piden al Gobierno Nacional, al Consejo Nacional Electoral, a la Registraduría Nacional del Estado Civil y a la Gobernación del Magdalena, que reprogramen las elecciones para que puedan escoger a un mandatario.



Interesante: El ranquin de los ocho artículos más robados en almacenes de Colombia



La Gobernación del Magdalena, a través de un comunicado hizo un llamado a la calma y dio a conocer que se está a la espera de la aprobación de los protocolos de bioseguridad para adelantar unas elecciones que no generen ningún riesgo a la población.



La administración departamental planteó el 23 de agosto como una fecha para realizar las votaciones, no obstante será el Gobierno Nacional quien tenga la última palabra.



ROGER URIELES

Especial para EL TIEMPO

Santa Marta