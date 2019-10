Toque de queda en San Zenón por  desordenes tras elecciones

Las denuncias sobre posible fraude, la alteración del orden público y la intranquilidad que generaron los comicios del pasado domingo obligaron al alcalde de San Zenón, decretar el toque de queda hasta el 31 de octubre.

En San Zenón los habitantes terminaron quemando la sede de la Registraduría y hasta amenazaron en varios sectores con atacar la sede del palacio municipal.



Los desórdenes se han registrado, días posteriores a las elecciones, luego de que los habitantes de la población, ubicada en el sur del Magdalena, se vieran sumidos en desordenes y alteraciones del orden público, por lo que Alberto Martínez Martínez, alcalde municipal, declaró el toque de queda en toda la jurisdicción del municipio.



Como San Zenón, los municipios de Pijiño del Carmen y El Retén también viven momentos de tensión por la inconformidad que existe en algunos sectores de la población, por los resultados de las elecciones regionales.



Sobre esto, los habitantes de San Zenón aseguran que las elecciones deben repetirse, pues, según ellos, “hubo muchos atropellos que no dan las garantías necesarias para determinar quién deber ser elegido alcalde municipal para el periodo 2020-2023”.



En San Zenón las elecciones fueron ganadas por Genor Bolaño Padilla del partido Conservador con 1.114 votos, por encima del candidato del Centro Democrático, Jesús Antonio Méndez Acuña, con 424 votos, con sólo el 25,80 por ciento de las mesas informadas, lo que corresponde al 17,19 por ciento.

La Policía del Magdalena, en cabeza del coronel, Samir Pava Ávila, manifestó que como San Zenón hay otras poblaciones en las que se maneja la misma tensión, sin embargo, esta es la única a la que se ha declarado con esta medida, por los hechos conocidos el pasado 27 de octubre cuando fue quemada la Registraduría.



“Estamos haciendo un trabajo de control y vigilancia en la zona, para mantener la tranquilidad en San Zenón. Es el único municipio donde se declaró la medida”, dijo el Comandante de la Policía Magdalena.

A través de un comunicado, la Alcaldía de San Zenón dijo que haciendo cumplir el artículo 315 de la Constitución Política, se decretaron medidas de toque de queda en toda la jurisdicción del municipio de San Zenón, Magdalena a partir de las 8 horas de la mañana hasta las 12:00 de la noche del día 31 de octubre de 2019.

Según el comunicado, se exceptúan de esta medida los vehículos oficiales pertenecientes a Policía y Ejército, CTI, Fiscalía, Sijín, Alcaldía Municipal y autoridades de Tránsito.

Varios manifestantes, entre ellos, Carlos Salas Pino, manifiestan que las elecciones no deben ser declaradas legales, teniendo en cuenta que hubo muchos atropellos que no dan las garantías necesarias para determinar Alcalde.



Según los vecinos de la población sureña, no aceptarán el resultado de estas primeras elecciones, por el contrario, exigen a las autoridades competentes que se repitan las elecciones con las garantías necesarias para elegir al nuevo gobernante.



“Las elecciones, el proceso en general, los escrutinios nada de eso tiene validez, la ley lo indica. Pedimos a los funcionarios que vengan de la Registraduría que sean justos, en san Zenón deben haber otras elecciones”, añadió.

Otro municipio que registró desordenes fue Pijiño del Carmen, donde el pasado 27 de octubre, algunas personas destruyeron en plena sede material electoral, por lo que se tuvieron que suspender las elecciones.



En El Retén, algunos opositores del alcalde electo Jorge Eliecer Serrano, quien ganó las elecciones con 3.624 votos, aseguran que hubo fraude tipificado en trashumancia electoral.



Sobre esto, aseguran que se han interpuesto las denuncias correspondientes, sin embargo, no se ha dado respuesta por parte de la Registraduría ni el Consejo Nacional Electoral.

