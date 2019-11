San Zenón, en Magdalena, pide repetir elecciones de alcaldía y concejo

El municipio de San Zenón, en el departamento de Magdalena, fue escenario el pasado 27 de octubre, día de la jornada electoral, de hechos violentos en varios puntos de votación.



La jornada democrática tuvo que ser interrumpida a raíz de alteraciones al orden público.



Desde entonces las autoridades electorales analizan la posibilidad de repetir las elecciones de Alcaldía y Concejo, debido a que más de la mitad de la población se vio impedida de ejercer su derecho al voto.



Las opiniones sobre cómo debe procederse ante lo ocurrido están divididas entre las dos campañas que se enfrentan en el municipio.

El debate según la Registraduría en San Zenón dio como ganador a Genor Bolaño Padilla del partido Conservador con 1.114 votos, por encima de Jesús Méndez Acuña del Centro Democrático que sacó 424 sufragios con un total del 25,80% de las mesas informadas.



El caso pasó de la comisión municipal a la departamental, pero al mantenerse el desacuerdo frente a la realización de los escrutinios, será el Consejo Nacional Electoral en la ciudad de Bogotá el que decida si declara ganador al candidato Bolaño o por el contrario anuncia una fecha para la celebración de una nueva jornada electoral.

Opiniones divididas

Frente a este panorama, los abogados del candidato Jesús Méndez Acuña consideran que lo más sano para la democracia sería que se repitieran las elecciones en San Zenón brindándoseles todas las garantías de vigilancia y seguridad a la comunidad y candidatos.



La petición de los juristas, la sustentan en que el municipio más de la mitad de los ciudadanos habilitados para votar no pudieron hacerlo ante los desmanes que obligaron al registrador municipal a suspender la jornada. Adicionalmente fueron quemadas urnas que contenían tarjetones que podrían favorecer a alguno de los aspirantes.



"No hubo cadena de custodia, tampoco formularios E 17 y E 20 y no hay forma de hacer los escrutinios", dijo el abogado Humberto Díaz Costa.

Los desmanes registrados en San Zenón se originaron luego de información sobre personas de otras localidades que estaban votando para favorecer a la candidatura de la actual administración. Foto: archivo particular

Según los profesionales del derecho en este municipio solo hubo votación en los corregimientos de Peñoncito, Guinea y Bermejal y en una pequeña proporción en la cabecera municipal, lo cual habría beneficiado a la campaña adversaria que efectivamente presenta la mayor cantidad de votos.

Un mal precedente

Por su parte la candidatura de Genor Bolaño, responsabiliza de los desmanes que bloquearon las elecciones a su rival Jesús Méndez, por lo tanto aseguran que repetir la jornada electoral daría lugar a que actos vandálicos como el ocurrido el 27 de octubre en San Zenón se repitan en esta o cualquier otra localidad como estrategia del candidato perdedor para que el debate electoral deba reprogramarse.



“Es menester considerar de dónde vino el problema, hay evidencia que relaciona a una campaña como la artífice de todo el daño causado en el municipio, por lo tanto al repetir las elecciones se sentaría un mal y peligroso precedente no solo a nivel local, sino departamental y hasta nacional, debido a que motivaría a campañas perdedoras a organizar actos delincuenciales como estos”, manifestó un representante de la campaña de Jesús Méndez.

Elecciones con violencia en San Zenón

Cabe recordar que en San Zenón, durante el pasado debate electoral, un grupo de personas se tomó puntos de votación y causó daños a las urnas y material electoral. De igual manera quemaron la Registraduría municipal y causaron destrozos. El Alcalde declaró el toque de queda en la localidad.



De acuerdo a las versiones conocidas por EL TIEMPO, los desmanes registrados en San Zenón se originaron luego de que existiera información respecto a que personas de otras localidades estaban votando en el municipio para favorecer a la candidatura de la actual administración.



Líderes indicaron que el día de las elecciones había más sufragantes que habitantes, lo que indica que las cédulas fueron dadas de bajas por el CNE, unas dos mil, seguían activas.



Toda esta situación generó una inconformidad entre miembros de la población que arremetieron contra las zonas de votación en las que presuntamente se estaban fraguando el fraude. Finalmente el registrador decidió suspender el debate y quedó en suspenso el futuro político del municipio para los próximos cuatro años.





Roger Urieles

Especial Para EL TIEMPO

Santa Marta

En Twitter: @rogeruv