Presunta complicidad entre Alcaldía y grupos armados en Sucre

El defensor de Derechos Humanos, investigador del Caribe y miembro del Movice, Rodrigo Ramírez Salazar, denunció que en los municipios de Los Montes de María y San Onofre existe presencia de grupos armados, y se le suma a esto la vinculación de la actual Alcaldesa del segundo municipio (San Onofre) con estos.

“Desde el 2018 hemos denunciado la presencia de los grupos armados ilegales, más precisamente las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, quienes operan en San Onofre, que es un corredor estratégico para paso de droga.", afirmó Ramírez.



Según explicó el Defensor, estos grupos en años anteriores, se dedicaban a tareas exclusivas de narcotráfico y microtráfico. Pero desde finales del año pasado y este año, "han comenzado a realizar un control social, similar al que hacían las Autodefensas Unidas de Colombia".



Ramírez explica que el control social de estos grupos armados ilegales tiene que ver con: dirimir conflictos del territorio, imponer sanciones económicas, ejercer poder sobre comunidades e incluso presionar a líderes y lideresas



“No son grupos delincuenciales, porque la delincuencia común no se presenta con fusiles, ni en grupos de 15. Y no tienen ese tipo de métodos”, explica.



Esta situación tiene con miedo a la comunidad y a los líderes sociales quienes son los principales afectados con la participación y actuación de estos grupos armados ilegales en esta zona del país.



"Se presentan y dicen que son comandantes de las autodefensas y que están allí para hacer control. Según ellos a combatir a los consumidores, ladrones y en alguna oportunidad han manifestado que también a los homosexuales”, enfatiza Ramírez Salazar.

Alcaldesa de San Onofre en problemas

Pero la denuncia del defensor de Derechos Humanos va más allá, cuando asegura que hay relación entre la actual alcaldesa del municipio de San Onofre, Maida Balseiro y los grupos armados al margen de la ley, que al parecer estarían conformados por alrededor de 50 hombres.

Además, el Defensor asegura que la alcaldesa Maida Balseiro, es negligente y ha omitido su deber constitucional y legal, de brindar las garantías de seguridad, protección y prevención a la comunidad que dirige, que es el pueblo de San Onofre.



“No ha acatado las diferentes solicitudes, ni los informes de riesgo de la Defensoría del Pueblo y ni mucho menos las alertas de crisis social que vive su municipio", precisó.



Ramírez afirma que tres líderes sociales que han sido visitados por este grupo armado ilegal y se les ha obligado a apoyar la iniciativa política de ellos, "Ese es un mensaje claro, porque al momento de llegar las próximas elecciones, deberán votar por quien ellos digan".



Lo preocupante para la comunidad es que las autoridades competentes no hagan nada al respecto, pues Rodrigo como representante afirma que las denuncias "ya fueron hechas, pero que aún siguen como entraron a los despachos, sin respuestas".



“Vemos con preocupación la postura de las autoridades militares, porque es imposible que haya actor armado irregular en Montes de María, cuando se supone que la zona está militarizada. Y aun denunciando esto, las autoridades dicen que es mentira y no hacen nada. Nosotros afirmamos los posibles relacionamientos entre la fuerza pública y estos grupos”, recalcó.



A su turno el coronel Fernando Álvarez Martínez, nuevo comandante de la Brigada Infantería de Marina, calificó como grave que se mencione a esta institución como cómplice de las organizaciones criminales que operan en el Golfo de Morrosquillo, en particular en el municipio de San Onofre, e instó a quienes tengan información al respecto, a que denuncien ante la Fiscalía o en la instancia civil competente.



Cabe destacar, que en el último Consejo de Seguridad realizado recientemente en Coveñas, el Ministro de Defensa Guillermo Botero, dijo que es falso que hubiese rearme de grupos al margen de la ley en Montes de María.



Ante estos pronunciamientos, el Defensor de los Derechos Humanos ha afirmado que tanto el Ministerio de Defensa como el Ejercito cometieron dos errores, llamando al primero como el cierre y aislamiento de lo que sucede en el territorio.



"El segundo error, es el mensaje de desconfianza que crean alrededor de la ciudadanía. ¿Cómo las comunidades van a confiar en denunciar, si cuando denuncian, son tratados como mentirosos?", puntualizó.

La alcaldesa no respondió

EL TIEMPO, trató de comunicarse con la alcaldesa de San Onofre, Maida Balseiro, pero esta nunca respondió a las llamadas, ni a los mensajes de voz. Por lo que se comunicó con el secretario de Gobierno del municipio, Juan Carlos Herazo y se negó a contestar pregunta del tema ya que no está autorizado para dialogar sobre este asunto.



"Ella, es la máxima autoridad y es quien debe dar ese tipo de información, yo no estoy autorizado", dijo el funcionario san onofrino.



Cabe anotar que la JEP, aperturó una medida correccional a la alcaldesa de San Onofre, recientemente, por no responder requerimientos.

Luz Victoria Martínez

Especial para EL TIEMPO

Sucre