El cumpleaños en San Andrés y otras vacaciones que terminaron en tragedia

Esta semana se conoció la historia de dos jóvenes santandereanas que fallecieron en San Andrés mientras se encontraban en un paseo familiar.



Sin embargo, este no es el primer caso este año de un viaje en familia que termina en tragedia, pues se han presentado varias situaciones como esta en las playas de Santa Marta y San Andrés.



Los turistas han fallecido tanto en accidentes de tránsito como ahogados. En esta última situación, se han denunciado irregularidades con respecto a los organismos de emergencia en las playas.

Muerte en cumpleaños en San Andrés

Érika y Tatiana, dos jóvenes santandereanas se encontraban esta semana en compañía de sus familiares celebrando un cumpleaños en San Andrés.



Pero esta celebración terminó en una tragedia cuando se desplazaban en una motocicleta por las vías de la isla y chocaron con un bus de servicio público en la vía circunvalar, en la ruta San Luis.



Tatiana murió en el lugar mientras que Érika falleció después en un centro de salud.



Este accidente provocó la muerte de las dos mujeres. Frente al hecho, la Fiscalía adelanta las respectivas investigaciones para establecer las causas del accidente, en el que de manera preliminar se tiene establecido que las jóvenes presuntamente conducían a alta velocidad e invadieron de manera repentina el carril en el que transitaba el vehículo de servicio público originándose el fatal accidente.

Accidente en carrito de golf

Pablo Andrés Navia, de 18 años, falleció el pasado 20 de julio tras un accidente vial en San Andrés.



El joven, quien recién había cumplido años, estaba manejando un carrito de golf en una vía cercana a la pista de aterrizaje de la isla cuando se accidentó.



Según las versiones de las autoridades, y la misma familia, el hecho se presentó cuando Pablo Andrés intentó esquivar unos huecos de la vía, por lo que terminó perdiendo el control del vehículo.

Pablo Andrés Navia acababa de cumplir 18 años. Foto: Archivo particular

"No sé qué pasó porque mi hijo estaba con mi exesposa. Lo que me mencionaron es que, aparentemente, por esquivar un hueco o algo, se perdió el control del carro. Tampoco he querido saber más detalles", afirmó en su momento Diego Navia, el padre de la víctima.



De los otros ocupantes del vehículo se conoció que salieron ilesos.



Tragedia en luna de miel

César Augusto Bolaños Barriga, de 33 años, oriundo de Bogotá, disfrutaba de un baño en el mar en Cabo San Juan, en Santa Marta, cuando sufrió un calambre en la pierna y no hubo personal de rescate y primeros auxilios que pudieran salvarlo.



Bolaños, quien estaba de luna de miel, falleció a comienzos de marzo



En videos de celulares de varios testigos, se ven los dramáticos momentos en los que sus acompañantes y otros bañistas lucharon por sacarlo del agua y asistirlo, pero por la falta de elementos y conocimientos fue inevitable el fatal desenlace de César Bolaño.

César Augusto Bolaños García, de 33 años, oriundo de Bogotá, disfrutaba de un baño en el mar en Cabo San Juan. Foto: Cortesía Familia

Lo ocurrido causó tristeza e indignación en la familia del bogotano, que denunció la falta de una logística de emergencia por parte de la administración del parque Tayrona para atender este tipo de sucesos.



“Este hecho doloroso se pudo evitar si el parque tuviera un correcto protocolo de emergencias, lastimosamente fallaron en todo y nosotros pagamos las consecuencias”, dijo en su momento María Fernanda, hermana de César Augusto.

A turista lo arrastró la corriente

El turista antioqueño Juan Carlos Vargas Ochoa, de 28 años de edad, desapareció desde el pasado miércoles 7 de abril cuando disfrutaba de un baño en el mar en la playa Coco Beach, ubicada en la vereda Marquetalia, zona rural nororiental de Santa Marta.



El comandante de Defensa Civil, seccional Magdalena, coronel Karlots Omaña, informó que Juan Carlos estaba en compañía de su hermana practicando natación y ambos fueron arrastrados por la corriente del agua.

La mujer logró ser rescatada a tiempo, pero el joven se perdió entre las olas del mar y no volvió a ser divisado por las otras personas que estaban en la playa.

El cuerpo de Juan Carlos Vargas Ochoa fue hallado sin vida a un kilómetro de donde había desaparecido.

Muerte de turista bogotano

Un turista bogotano de 62 años perdió la vida mientras disfrutaba de un baño en el mar de Santa Marta a comienzos de julio.



José Hugo Rubio Peña, quien había llegado de la capital del país a disfrutar unos días de vacaciones en la ciudad caribeña, sufrió un problema cardiaco mientras practicaba careteo en la playa Bonito Gordo, ubicada a 10 minutos de Bahía Concha.

Los rescatistas asistieron rápidamente al hombre y lo sacaron del agua para conducirlo a un centro asistencial, pero los médicos informaron que había llegado sin signos vitales.



De José Rubio se dijo que era oriundo de Bogotá y acostumbraba a viajar muy seguidamente a Santa Marta para disfrutar del mar.

