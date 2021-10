Pareja denunció discriminación en hotel Decameron por su orientación sexual

Un pareja de turistas denunciaron que fueron víctimas de discriminación por parte del hotel Decameron Mar Azul, en San Andrés, debido a su orientación sexual.

César Méndez, quien hizo la denuncia a través de la emisora W Radio, explicó que él y su novio estaban en la piscina, junto a toda su familia (incluidos niños), cuando el personal del hotel le llamó la atención.



"Yo estaba con mi novio en la piscina, compartiendo con todos, con un trato como de cualquier pareja de novios con su familia presente. Después de un rato vimos que se acercaron la encargada de servicio al huésped y dos funcionarios más a la piscina y nos llamó a un lado delante de todos”, relató Méndez.



El joven cuenta que todos en el lugar se dieron cuenta cuando la trabajadora se agachó y les dijo que un huésped les había dicho que su comportamiento les molestaba, por tratarse de un hotel familiar y les pidió que se detuvieran.



"Le dijimos que no estábamos haciendo nada malo. Nuestras familias salieron en nuestra defensa, afirmando que había dos niños de 4 años de ambas familias con nosotros. Tan pronto le dije que lo que estaba haciendo era un delito en Colombia, su posición cambió, nos dijo que no había pasado nada, y se retiró", explicó el hombre.



El vicepresidente de talento humano de la cadena Decameron, Mauricio Patiño, aseguró el hotel es familiar y la situación no tuvo nada que ver con la orientación sexual de la pareja, pues el mismo reclamo se habría hecho a una pareja heterosexual.

