El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) prevé que la temporada de huracanes inicie este año el 15 de mayo, dos semanas antes de lo habitual.



El anuncio, sumado a otra información de interés, fue dado a conocer en San Andrés por la jefa de la Oficina de Pronóstico y Alerta de la entidad, la mayor Diana Rueda.



La integrante de la Fuerza Aérea Colombiana arribó al Archipiélago el pasado 23 de abril, junto a otros funcionarios del Ideam y la propia directora nacional, Ghisliane Echeverry, para adelantar unos talleres sobre la temporada de ciclones tropicales 2023, tanto en Providencia como en San Andrés.



Durante la visita, también se dieron a conocer los nombres de las tormentas tropicales para este 2023, otorgados por el Centro Nacional de Huracanes (CNH) de Miami.



Panorámica de San Andrés. Foto: Luis Acosta / AFP

Los nombres de los huracanes de este serán: Arlene, Bret, Cindy, Don, Emily, Franklin, Gert, Harold, Idalia, Jose, Katia, Lee, Margot, Nigel, Ophelia, Philippe, Rina, Sean, Tammy, Vince y Whitney.

¿Por qué será atípica esta temporada?

El Ideam estima que será atípica puesto que tras un análisis del modelamiento internacional, esta temporada se va a adelantar quince días; es decir, no iniciaría el primero de junio como de costumbre, sino que lo haría el 15 de mayo.

“Esto de ninguna manera nos dice que desde esa fecha vamos a tener un ciclón tropical o un huracán sobre la isla, sino que las ondas del Este, que son los sistemas de los cuales se derivan estos fenómenos, iniciarían el tránsito desde la costa Oeste de África hacia el Caribe colombiano”, recalcó.



Del mismo modo anticipó, según las mismas previsiones internacionales, que se desarrollarán 13 tormentas tropicales, seis huracanes, y dos huracanes de categoría mayor; y que se espera un pico en la temporada ciclónica aproximadamente en septiembre.



¿Podría atribuirse a la crisis climática este inicio anticipado?



Se trata de un cúmulo de factores. En este momento, el monitoreo de los ciclones tropicales es algo que demanda todas las capacidades científicas, porque no es algo de lo que tengamos un conocimiento profundo.

Estragos del huracán Julia en San Andrés. Foto: Cortesía: El Isleño

Con lo anterior me refiero a que no sabemos exactamente por dónde va a pasar un ciclón, con qué intensidad, o dónde vamos a tener las mayores afectaciones, sino que la situación obedece a ese factor de variabilidad climática que menciona, o tal vez a otro que no estamos contemplando. En realidad son índices que se salen de nuestra certidumbre.



Otro factor que influirá sobre el número de tormentas tropicales nombradas en el litoral Caribe colombiano, será la ocurrencia del Fenómeno de El Niño pronosticado en el océano Pacífico. El evento sin duda impactará sobre la temporada, porque podría disminuir la cantidad de tormentas tropicales que se podrían presentar.



¿Qué otros temas se revisaron durante la visita a las islas?

Básicamente, buscamos socializar entre los medios de comunicación, gobierno departamental y comunidades de las islas todos los procesos de atención previa a la temporada en mención.

Autoridades atienden emergencias en San Andrés y Providencia tras el paso de Julia. Foto: Policía Nacional

Igualmente, hicimos hincapié en el plan de contingencia que diseñamos junto a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), la Fuerza Aérea Colombiana (FAC), la Dirección General Marítima (Dimar) y la Aeronáutica Civil para articular los diferentes esfuerzos que como Gobierno Nacional desarrollaríamos en una eventual situación de emergencia y para expedir un boletín unificado en aras de llevar siempre la misma información a los medios de comunicación nacionales.



Uno de los temas que más preocupa a los habitantes del Archipiélago es el de los albergues, ¿lo analizaron?



No. Bajo el protocolo por el que nos ceñimos, el Ideam es la entidad encargada del monitoreo medioambiental y de las condiciones hidrometeorológicas de los sistemas ciclónicos; es quien brinda la información técnica y científica para la toma de decisiones.

Así quedó el centro de San Andrés tras las intensas lluvias por causa de la tormenta tropical Julia. Foto: Cortesía: El Isleño

En el caso de refugios y planes de acción, de desarrollarse un evento ciclónico, sería la UNGRD el ejecutor regional para traducir la información que le brinde el Ideam en acciones de protección de la vida para los ciudadanos. Sería el ente que haría la articulación en campo con el Consejo Departamental de Gestión del Riesgo.

Por último, ¿cómo les fue en el taller programado en Providencia el pasado domingo?



Muy bien. Se trató de un esfuerzo grande, realizado en marco de la Jornada de Acción y Desarrollo que realizó la Armada de Colombia junto a la FAC.



Allí intentamos llegar hasta el último isleño, llevando el mensaje de preparación para la temporada 2023 y sobre todo escuchándolos, dado que ellos ya fueron afectados seriamente por un huracán categoría 5 en 2020.

