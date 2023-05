A unas diez millas náuticas de San Andrés, unidades de Guardacostas de la Armada Nacional lograron salvaguardar la vida de 15 migrantes chinos y 2 vietnamitas, entre ellos un menor de edad, que se transportaban en una embarcación ilegal desde la isla con destino a Centroamérica.



(Le recomendamos leer: Migración irregular en San Andrés: el grave reporte de rescates y desaparecidos)

Gracias a los radares del Sistema de Control del Tráfico Marítimo se pudo identificar la embarcación sospechosa de matrícula colombiana de nombre ‘Man Of War’, por lo que de manera oportuna se desplegó una Unidad de Reacción Rápida (URR) de Guardacostas de San Andrés, con el fin de verificar la situación.



Al realizar la interdicción marítima se encontró que la embarcación no contaba con las condiciones mínimas de seguridad para hacerse a la mar e incumplían la normatividad vigente, razón por la cual fue conducida por los tripulantes de la Institución Naval al muelle principal de Guardacostas de San Andrés.

Facebook Twitter Linkedin

San Andrés. Foto: Archivo EL TIEMPO

(Lea también: Envían a la cárcel a hombre que mató a su pareja en San Andrés)

No negocien con criminales y no se expongan en el mar, menos ahora que empieza la temporada de huracanes en el Caribe FACEBOOK

TWITTER

Ya en puerto seguro, los rescatados quedaron a disposición de Migración Colombia, el capitán de la motonave y otro tripulante fueron capturados y puestos a disposición de funcionarios de la Fiscalía, mientras que el menor de edad fue atendido por las autoridades competentes.



(Además: San Andrés: cárcel a acusado de matar a su esposa porque no quiso seguir con él)



"Nuestra misión más importante, siempre será la de salvar vidas, por esto reiteramos el llamado a las personas a que se abstengan a efectuar este tipo de travesías peligrosas a mar abierto. No negocien con criminales y no se expongan en el mar, menos ahora que empieza la temporada de huracanes en el Caribe", indicó el comandante del Comando Específico de San Andrés y Providencia (Cesyp), capitán de Navío, Carlos Eduardo Solano Prada.

EL ISLEÑO