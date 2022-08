San Andrés, Providencia y Santa Catalina, quieren una vida nueva. Quieren convertir sus problemas en oportunidades. Eso fue lo que dijeron este jueves las comunidades raizales, los empresarios y las autoridades locales, durante el encuentro denominado Futuro del Archipiélago, convocado por la Universidad del Rosario, EL TIEMPO Casa Editorial, la Cámara de Comercio de San Andrés y la Fundación Konrad Adenauer, de Alemania.

El encuentro fue liderado por el rector de la universidad del Rosario, Alejandro Cheyne; el director de EL TIEMPO, Andrés Mompotes, y la presidenta de la Cámara de Comercio de San Andrés, Jennifer Yepes. También tuvo el apoyo de la Gobernación de San Andrés.



Los isleños tienen claros sus propósitos de vida, sobre todo ahora después de sobreponerse a la mortal pandemia del Covid 19 y al temible Huracán Iota. Están buscando, como decía García Márquez, una nueva oportunidad bajo su cielo.



Aunque la población local sufre varios problemas, ayer afloraron cuatro preocupaciones mayores: superpoblación, agua, seguridad alimentaria y turismo sostenible. Todas las conversaciones giraron alrededor de estos cuatro ejes. Y si se quisiera jerarquizar, a los isleños les puede preocupar la superpoblación, más que todos los demás problemas.

En la actualidad la ley no permite que personas de fuera se queden a vivir en la isla. Foto: iStock

De hecho, en medio de la discusión, una abuela raizal, Ofelia Livington, se levantó y pidió a todos los asistentes que lo hicieran para pedirle a Dios a través de una oración sentida, que los no nativos sean “devueltos a territorio continental con dignidad”.



Según Ofelia Livington, la llegada de población del territorio continental a quedarse en el archipiélago significa el fin de la comunidad nativa. Es que en los 27 kilómetros cuadrados de San Andrés viven hoy más de 100 mil personas, y más de la mitad de ellos han venido de fuera.



En la actualidad la ley no permite que personas de fuera se queden a vivir en la isla, pero ocurre de distintas maneras. El temor de los nativos es que los venidos de fuera agotan los pocos recursos naturales que tienen a este territorio insular y vendrá la crisis.



Otro veterano de la isla, Juan Ramírez Datins, quien hasta hace unos años entrenaba a los mejores basquetbolistas de Colombia, apoyó la tesis de Ofelia y dijo que “el mismo Estado es el que ha querido despojarlos de sus tierras”. Ramírez recordó que mediante una ley, a comienzos de siglo pasado, los gobiernos regalaban los pasajes aéreos y daban incentivos económicos a quienes vinieran a poblar la isla. Sin agua e importando pescado de Asia La superpoblación y el “turismo depredador” tienen hoy a San Andrés con un problema de agua potable muy crítico.

La mala calidad del agua causa muchas enfermedades en los habitantes. Foto: iStock

Los san andresanos obtienen el agua para su consumo fundamentalmente de las lluvias y de la desalinización. Los acuíferos que daban agua a la isla entraron en franca decadencia y estos solo son posible utilizarlos gracias a las aguas lluvias que los recargan. Pero si no lloviera, la crisis sería absoluta. A algunas casas de raizales el agua solo llega en carrotanques una vez al mes. Por eso las soluciones que ellos mismos deben implementar es construir cisternas para almacenar las aguas lluvias, y en algunos casos la extraen mediante “barrenos” instalados en sus propios predios, pero el líquido que obtienen es de mala calidad.



Por la mala calidad del agua son muchas las enfermedades que padecen los habitantes locales. Hay muchas alergias. La desalinización todavía está a media marcha, pues este proceso es muy costoso, demanda mucha energía que tampoco hay suficiente.



A esto se agrega que San Andrés recibe cada día 70 toneladas de basura, para lo cual no tiene una solución de fondo. No hay tratamiento de residuos sólidos en la isla, hay es un botadero que ya tiene forma de montaña.



La seguridad alimentaria es otro de los grandes problemas de los isleños, porque por falta de agua se acabó la agricultura. Los isleños traen de fuera el 98 por ciento de todo lo que consumen. Pero el colmo es que esta isla rodeada de mar esté importando pescado de Asia, para su consumo local. Juan Ramírez, que tiene la estampa de un raizal puro, recordaba que cuando era niño, en su casa comían pescado tres veces al día. Ahora ni una sola vez al mes lo tienen asegurado.



Juan contó que hace poco salió con su mujer a comprar pescado para el almuerzo y no consiguió ni una sola porción.



El presidente Gustavo Petro, quien estuvo en el archipiélago hace dos semanas estaba sorprendido porque aquí una naranja valga $12.000 y un huevo $ 1.000. Randy Manuel, el secretario de agricultura, confirmó que en la isla se importa el pescado y el coco, para atender el consumo local. Esos eran los productos estrella de la isla en otras épocas. Turismo sostenible.



Algunos líderes de la isla quieren que ojalá se limite el turismo en la isla. Hoy todos los hoteles están al tope, pero eso no resuelve los problemas que los nativos sufren. Por el contrario, los acrecienta.



Los turistas pagan poco, según una especie de consenso local, pero además dejan mucha basura y contribuyen a hacer más grave el problema del agua.

La empresa de acueducto les da prioridad a los grandes hoteles. Foto: iStock

En San Andrés la empresa de acueducto les da prioridad a los grandes hoteles que a las comunidades.



Lo que se busca con estos encuentros es que la alianza de la academia con las comunidades locales y el apoyo del Estado (local y nacional), saquen adelante soluciones que uno solo no podría lograr. La universidad del Rosario apoya a los isleños a través de servicios jurídicos, y está trabajando ahora en fortalecer una respuesta al turismo “sostenible, no depredador”, como dijo el ministro de Industria, Comercio y Turismo, Germán Umaña, en su mensaje a los locales.



Se han comenzado a elaborar encuestas para analizar la disposición de los turistas a hacer una mayor contribución económica para financiar soluciones al problema del agua potable. Que los turistas paguen por ese servicio lo que se requiere. Y examina otras alternativas en la misma dirección.

