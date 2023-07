En el barrio Nariño, en Cartagena, reside Edwin Pérez Rodríguez, padre de Camilo Pérez Medrano, el niño que está desaparecido en la Isla de San Andrés desde el pasado 7 de julio, cuando salieron a pescar.



(Lea: Cuatro miembros de la Sijin de La Guajira señalados de favorecer a grupos criminales)



Los vecinos de Edwin lo acompañaron con pancartas y mensajes de solidaridad, para clamar a las autoridades que sigan las labores de búsqueda de su hijo y del otro menor de edad que lo acompaña.

Simplemente sé lo que me dicen de la Guardia costera... pero me tiene muy incómodo porque, la verdad, no me dan razón de nada FACEBOOK

TWITTER

Según Pérez Rodríguez, la información que tiene de lo que ocurre con su hijo es mínima, por lo que hace un llamado a que le entreguen detalles del hecho y cómo avanza el operativo de las autoridades.



Los mensajes fijados en las pancartas expresan la angustia de la familia del menor y el llamado para que pronto vuelva a casa sano y salvo.



“Pues la verdad en sí, en sí, no tengo ninguna respuesta. Simplemente sé lo que me dicen de la Guardia costera: que están buscando, que se están moviendo, pero me tiene muy incómodo porque, la verdad, que no me dan razón de nada”, manifestó el padre de Camilo.

Pide que lo ayuden para poder viajar a la Isla de San Andrés

Facebook Twitter Linkedin

Edwin Pérez Rodríguez, padre del menor. Foto: Cortesía

Asegura que, aunque hay algunas llamadas de las autoridades, no hay claridad sobre el proceso, por eso hizo un llamado en medio de la angustia que vive.



“No dan una razón, solo me dicen, están metidos en esto, que no han parado y que no quieren parar la búsqueda. Aunque ese es el mensaje de ellos, nosotros queremos que, por favor, nos colaboren día y noche, por favor, que se pongan la mano en el corazón, porque esto es muy doloroso”.



Entre lágrimas el padre del niño también pide ayuda para poder viajar a la isla, para poder conocer de primera mano los hechos. Asegura que su situación ante la Oficina de Control, Circulación y Residencia de la Isla no le permite ingresar.



“Estoy pidiendo que me colaboren, que me dan la oportunidad de ingresar a la Isla de San Andrés para ver la situación que tiene mi hijo. Que se pongan la mano en el corazón. La OCRE también les pido de todo corazón que me ayuden”, expresa el desesperado papá.



Edwin Pérez contó que tuvo un problema en San Andrés por lo que tuvo que salir y ahora desde la Oficina de Control no le permite el ingreso. Les pide que reconsideren la decisión toda vez que él iría a un tema puntal, buscar a su hijo desaparecido en el mar.

La Armada adelanta la busqueda

Facebook Twitter Linkedin

Junior y Camilo, los niños desaparecidos en San Andrés. Foto: El Isleño

Lo último que supe de mi hijo fue que estaba en la casa y esperó que la mami saliera a trabajar y salió con el niñito a pescar FACEBOOK

TWITTER

El mensaje lo extendió a la Armada Nacional para que no paren la búsqueda, “que no paren, porque usted saben esto es muy duro y pues que también miren que ellos tienen hijos, tienen hermanos y no sabemos en qué día nos puede tocar esta situación que hoy en día estoy pasando”.



Relató detalles de la información que tiene sobre cómo despareció su hijo, “Lo último que supe de mi hijo fue que estaba en la casa y esperó que la mami saliera a trabajar y salió con el niñito a pescar y eso es lo único que sé del niño, de ahí no sé más nada. Sinceramente no sé”.

#EnDesarrollo | Unidades de la Armada de Colombia y la @FuerzaAereaCol adscritas al Comando Específico de San Andrés y Providencia, adelantan operaciones de búsqueda y rescate en el mar Caribe; ante la desaparición de dos menores de edad.👉🏻 https://t.co/m92hb7bO6d pic.twitter.com/0bnDWcMHmX — Armada de Colombia (@ArmadaColombia) July 9, 2023

La Armada de Colombia realiza recorrido en helicóptero para reforzar la búsqueda de los niños e indicaron que pese a los operativos desplegados no cuenta con información positiva sobre su ubicación, pese a que han inspeccionado un aproximado de 500 millas náuticas.