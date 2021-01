Nicaragua define su propia Reserva de Biósfera en el Caribe

La Asamblea Nacional de Nicaragua discutió y aprobó este jueves una iniciativa enviada con carácter de urgencia por la Presidencia de la República denominada ‘Ley que Declara y Define Reserva de Biosfera del Caribe Nicaragüense’. La iniciativa fue aprobada con 75 votos a favor y a pesar de algunas influyentes voces de oposición, entrará en vigencia una vez publicada en La Gaceta, diario oficial.



Esto ocurre cuando las aguas del mar territorial –en litigio por Nicaragua y Colombia– aun sufren las terribles secuelas dejadas por los huracanes ETA y IOTA en noviembre de 2020.



(Además: Gobernador de San Andrés, positivo para covid-19)

En efecto, con la aprobación de esta Ley se estaría incluyendo en las 72 áreas protegidas en calidad de Reserva de Biosfera a la Costa Caribe conformada inclusive por la zona marítima restituida a Nicaragua por la Corte Internacional de Justicia de La Haya, informaron desde del país centroamericano.



Así las cosas, casi 4 millones de hectáreas serían resguardadas como áreas protegidas promoviendo el uso sostenible de la biodiversidad, garantizando la preservación de los ecosistemas y la soberanía alimentaria. Todo ello sustentado en la Ley de Autonomía de la Costa Caribe del país Centroamericano.



(Le puede interesar: Así cayó la mujer que mandó a matar al esposo para quedarse su pensión)

El tratamiento de esta plataforma marítima debe ser de forma binacional, no es solamente de Nicaragua ni tampoco solo de Colombia, es de los dos FACEBOOK

TWITTER

En el escrito leído por la primera secretaría de la Asamblea Nacional se detalla que el objetivo de la misma

‘Ley sin sentido’

Sin embargo, según reconocidos ambientalistas nicaragüenses, la ley aprobada no tiene sentido tomando en cuenta que el área ya era reconocida como Reserva de Biósfera por parte de la Unesco.



En declaraciones publicadas por el diario La Prensa de Managua, el biólogo Jaime Incer Barquero, exministro de Ambiente y Recursos Naturales de Nicaragua, dijo que la aprobación de esta ley no tiene sentido tomando en cuenta que previo al fallo de La Haya, Colombia ya había declarado toda la plataforma marítima, que ahora comparte con Nicaragua, como área protegida y reserva de biósfera, que también fue reconocida por la Unesco.



(En otras noticias: Niño de seis años y su madre fallecen en trágico accidente en el Meta)



“Esa área que se llama reserva Seaflower, partida por la frontera marina entre Colombia y Nicaragua, ya está declarada, Colombia lo hizo hace mucho tiempo, no se puede declarar una cosa encima de otra declaración, es decir, declarar lo ya declarado no tiene sentido”, expuso Incer.



Por otra parte, considera que Nicaragua no cuenta con la capacidad suficiente para atender de forma unilateral esta plataforma marina.



“Lo que tiene que hacer Nicaragua es reabrir puentes, manejar responsablemente y en coordinación con Colombia esa área. Pero Nicaragua no tiene la capacidad de manejar recursos marinos porque se trata de una reserva submarina formada principalmente por arrecifes, además que está mar adentro y no cerca de la costa y eso requiere de recursos especiales”, explicó el científico.



(Lea también: La lucha de gemela para que se aclare la muerte de su hermana en Chile)



Incer agregó que “el tratamiento de esta plataforma marítima debe ser de forma binacional, no es solamente de Nicaragua ni tampoco solo de Colombia, es de los dos”.



De esta manera, las aguas del Caribe nicaragüense se estarían moviendo en un año en que, además, se aguardan importantes definiciones en la Corte Internacional de Justicia de La Haya sobre el pretendido alcance su plataforma continental.



Como se recordará, en septiembre de 2013 la Unesco –tras el fallo de La Haya del 19 de noviembre de 2012– declaró que no es competente para determinar la soberanía nicaragüense sobre la Reserva de Biosfera Seaflower, toda vez que el organismo “sólo promueve la sana convivencia entre las comunidades y las riquezas naturales”.



(Le sugerimos leer: Jesucristo no llegó y feligreses que esperaban se fueron a sus casas)



La Reserva de Biosfera Seaflower –que comprende al Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina– se integró a la Red Mundial de Reservas de la Biósfera en el año el 10 de noviembre del año 2000.



EL ISLEÑO