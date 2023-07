Cristian Castaño Villa, el apneista que fue mordido por un tiburón en sus dos manos y una pierna, el pasado 18 de julio en el sector conocido como Nirvana; un sitio muy popular entre quienes practican esta disciplina en San Andrés; habló sobre lo que vivió durante el ataque y pidió que no le hagan nada al tiburón.



Aun cuando está fuera de peligro y en su momento se constató que él mismo salió del agua, sus heridas fueron muy profundas y requirió de sendas suturas. El deportista fue atendido de manera inmediata por personal del Hospital Departamental de San Andrés, con quienes está muy agradecido.



El deportista se encontraba ese día entrenando, como hace varias semanas, para participar en el mundial de apnea que se realizará en agosto en Roatán (Honduras), junto a otros seis apneistas todos muy experimentados, entre ellos el sanandresano Juan David Gutierrez Mejía, quien logró hace poco un nuevo récord nacional.



Dichas prácticas se realizan en el denominado cantil del Nirvana, ubicado a unos 500 metros de la orilla del mar, un punto que se ha vuelto todo un referente para entrenamientos a profundidad.

Según relató Castaño Villa, en reiteradas ocasiones había avistado tiburones en aguas profundas, especialmente el del incidente (un oceanico de puntas blancas), pero nunca había habido ningún problema; más extraño aún fue que el hecho sucediera cuando el grupo ya estaba en superficie y no en lo profundo.



“Cuando me avisaron de su presencia, paré normal en el agua porque los habíamos visto varias veces allí, normalmente manteniéndose a una distancia de 3 a 5 metros. Yo estaba tranquilo esperando a que se fuera, me puse la máscara y luego vi cómo el tiburón se dirigía hacia nosotros, acercándose demasiado esta vez, tanto que yo lo alcancé a golpear con mi monoaleta para que se alejara”, le explicó Cristian a El Isleño.



Buen manejo de la situación



En ese momento los apneistas comprendieron que debían salir del mar, todos estaban bastante alerta pero lo supieron manejar muy bien para no entrar en pánico; no obstante, Cristian se quedó de último, espantándolo con sus aletas lo cual, en su opinión, no fue muy buena idea porque se apartó del grupo y tal vez por eso el tiburón lo atacó más intensamente al verlo desprotegido.

Tiburón en San Andrés.

“Ya de ahí pasó a morderme en el cuerpo, no recuerdo con claridad cuántas veces me atacó en total, mientras yo seguía defendiéndome; tal vez por la adrenalina no sentía el dolor, pero sí había mucha sangre en el lugar”, manifestó.



Al tiempo que se mantenía nadando de espaldas, con la vista en el tiburón (lo cual es muy importante en este tipo de casos), se agarraba muy fuerte el brazo por donde estaba perdiendo más sangre esperando no desmayarse, dos de los deportistas nadaron un poco más y se encontraron con la lancha de Coralina, la cual se dirigió al rescate del resto del grupo y los llevó a la orilla.



Panorámica de San Andrés.

“Aclaro que no perdí los dedos de la mano ni alguna extremidad, tampoco que fue un tiburón tigre como se dijo en un principio. Lastimosamente mi participación en el Mundial de Roatán queda cancelada, puesto que ya no me da el tiempo para entrenar como es debido; pero muy probablemente sí lo haré en el Mundial de AIDA, que se desarrollará en dos meses en Chipre”, indicó.



También aseguró que no se va a retirar de la apnea, y que volverá muy pronto al agua aunque no a ese punto (el Nirvana), a menos que encuentren la forma de que sucesos como éste no vuelvan a ocurrir.

“Dicen que mordió por curiosidad, pero yo digo que también fue buscando qué comer, analizando si teníamos pescado o algo comestible porque ellos normalmente no atacan personas, dado que somos más grandes que ellos”, puntualizó.



Y concluyó diciendo: “Espero que al tiburón no lo maten, o que si lo capturan se lo lleven lejos. No soy experto en el tema, pero pienso que él tenía era hambre; y el problema por el que están cada día más cerca y que hay más avistamientos, es por la sobrepesca que está acabando con la fauna marina y por eso ellos están buscando presas cada vez más cerca a la orilla, y como nosotros invadimos su espacio, la combinación de todos estos factores desencadenó el hecho, pero no fue culpa del tiburón”.

DUVÁN ÁLVAREZ

Redacción NACIÓN - EL TIEMPO

*Con información de El Isleño