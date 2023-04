La isla, que vive de las rentas de este sector y que es el gran generador de empleo, pasó en esos siete días de tener un promedio del 85 por ciento de ocupación a sólo un 18 por ciento este año.



Para los hoteleros y trabajadores del gremio en el archipiélago, la caída se explica fácilmente desde la suspensión en febrero y luego en marzo de las aerolíneas de bajo costo Viva y Ultra Air.

Y en respuesta a los llamados del gobierno local y los gremios, el Gobierno Nacional anunció el miércoles un decreto que declara al Archipiélago como Zona de Frontera y Unidad Especial de Desarrollo Fronterizo, que incluye como primera medida quitar el impuesto tributario al combustible Jet A1 de las aeronaves para incentivar la llegada de nuevas marcas y aviones que prestan el servicio de transporte aéreo.



Además, se establecerá un descuento en el valor de las tasas que eran cobradas a los pasajeros que llegaban al aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla y se establecería un arancel del 0 por ciento a las mercancías que ingresen desde el puerto libre de San Andrés al resto de territorio aduanero nacional.



“Recibimos con mucho optimismo los decretos. Estamos esperando alivios y estímulos para poder sobrevivir y realmente seguir adelante”, afirmó el director de Cotelco San Andrés, Juan Carlos Osorio.



Tras la suspensión de Viva y Ultra Air la isla pasó de recibir entre 34 o 36 frecuencias diarias a no superar las 10. Foto: Chevron

Dependencia del turismo nacional

Tan pocas aerolíneas no dan respuesta a la demanda del archipiélago. Esta es una isla que tiene una economía de subsistencia, que es el turismo FACEBOOK

La debacle turística dejó al descubierto la dependencia del turismo de la isla de las aerolíneas de bajo costo y del mercado nacional, un modelo que lleva décadas en la Isla, que pese a estar en el Caribe y tener espectaculares playas no cuenta según expertos del sector con la proyección internacional de ciudades como Cartagena y otras islas como Aruba.



La cifras de la Secretaría de Turismo del archipiélago son claras. Solo entre el 15 y el 18 por ciento de las personas que llegan anualmente a la isla son extranjeros (en su gran mayoría de Suramérica). En total, en el mes de marzo se registraron 54.532 ingresos de colombianos, comparado a 19.566 de extranjeros.



Según Cotelco San Andrés, la isla pasó de recibir entre 34 o 36 frecuencias diarias a no superar las 10. A esto se suma que la mayoría de turistas extranjeros no llegan en vuelos directos desde sus países sino que hacen escala en Colombia continental por lo que con la caída de las aerolíneas nacionales se afecta el ingreso de todo el turismo.



Las únicas dos excepciones son dos frecuencias semanales que llegan desde Panamá por Copa Airlines. Y la otra aerolínea internacional que aterriza es American Airlines, que llega dos veces a la semana desde Miami, pero que operará solo hasta el 2 de mayo.



Ante este panorama, tanto el gobierno local como gremios de turismo centran sus esperanzas en el corto plazo a que vuelvan las aerolíneas, pero esto no depende exclusivamente del Gobierno ni de las medidas tomadas en el decreto.



“Tan pocas aerolíneas no dan respuesta a la demanda del archipiélago. Esta es una isla que tiene una economía de subsistencia, que es el turismo. Si no se mueve, sino se llega a través de la conexión aérea, no hay turismo y entonces no habría economía”, dijo el director de Cotelco en San Andrés, Juan Carlos Osorio, quien señala que la disminución de vuelos comenzó desde octubre del año pasado y que ya se venían hablando de esta preocupación con el Gobierno.



Osorio planteó que como gremio están realizando campañas de marketing para enviar un mensaje a las aerolíneas de confianza y que vuelvan nuevamente para volar y llegar al archipiélago. “Aquí la solución definitivamente se llama: aviones”, comentó el líder gremial.



Y para mejorar el turismo extranjero, Juan Enrique Archbold, secretario de Turismo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina propone atraer turistas de Europa y Estados Unidos con una ruta Cartagena-San Andrés, con planes multidestinos.

¿Se debe replantear el modelo de turismo y economía de la Isla?

Los deportes acuáticos y las actividades de buceo son algunos de los planes más populares entre los turistas. Foto: Mauricio Moreno

Pero mientras las principales autoridades se centran en que ‘vuelvan los aviones’, otros gremios y expertos del turismo nacional piensan que esta crisis es una oportunidad para revisar el modelo de turismo que se ha impuesto en la isla.



Además de la dependencia aérea con las rutas nacionales, en especial las de bajo costo, y la poca proyección internacional (pues la mayoría de extranjeros llegan de Chile y Argentina) se suma la falta de diversidad en los modelos de negocio de los hoteles.



La directora de la fundación ProArchipiélago, Edna Rueda Abrahams, cree que una de las fuentes de turismo internacional está escondida en los países vecinos de Centroamérica.



“Abrir nuestras fronteras para abrir hacia el caribe occidental. Nos interesa tener ese turismo. En Costa Rica, por ejemplo, hay muchos estadounidenses y canadienses retirados viviendo, que podrían pasar sus vacaciones con nosotros”, aseguró Rueda.



En San Andrés hay más de 10 hoteles que ofrecen un hospedaje con todo incluido, es decir, que las personas tienen acceso a actividades deportivas, piscinas, presentaciones en vivo y sobre todo, acceso a todas las comidas sin un costo adicional, por lo que no consumen en otros lugares de la isla.



Según, ProArchipiélago, a largo plazo San Andrés debe replantearse el tipo de economía que lo sustenta y la clase de visitantes que llega a la Isla.



“Si queremos un turismo de alto costo y selectivo tenemos que capacitarnos. Reconocemos que nos hace falta ese complemento para vivir entre nosotros y con los otros. Con eso, infraestructura y mejoramiento de calidad de vida, podríamos aspirar a que el turismo fuera tan elevado que con la mitad de los turistas actuales, nos diera para vivir a todos en la Isla”, afirmó Edna Rueda.



Para el director de Aviatur, Jean Claude Bessudo, la isla necesita una inyección de inversión extranjera que pueda atraer a los turistas internacionales. Con esto, se aseguraría de interesar a las personas y garantizarles que encontrarán un servicio de alto nivel.



“La limpieza de las playas y la isla es de suma importancia. Lo último que nos dicen es que el poco aseo e higiene de las calles espanta a los extranjeros. Eso no es así en otras islas de la zona”, comentó.



Además, para el experto en turismo, uno de los puntos en contra de la isla son los problemas de electricidad. En San Andrés es común que haya apagones debido a que la isla no produce su propia energía y depende completamente del combustible diésel.



“Necesita una hidroeléctrica. La inversión extranjera no llega porque los grandes empresarios no sienten confianza en la isla y no están seguros de si es un buen negocio, que les garantice ingresos”, explicó.

San Andrés fue reconocido como destino de playa líder en Suramérica, lo que aumentó su atractivo. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

¿No depender del turismo a largo plazo?

La crisis del turismo ha dejado más de 460 mil millones de pesos en pérdidas. Foto: iStock

La Fundación ProArchipiélago nació en 2020 a raíz de la crisis económica causada por la pandemia en el archipiélago. Desde entonces, han estado trabajando en pro del desarrollo sostenible y el mejoramiento de la calidad de vida de los isleños.



Entre sus objetivos, está promover un turismo de calidad, que ayude a los residentes y satisfaga a los visitantes. A largo plazo, han pensado alternativas para mejorar la economía de la Isla y que no dependa enteramente del turismo.



A pesar de que el golpe de la crisis requiere de una solución inmediata, la directora de la Fundación considera que hay proyectos económicos que en unas décadas podrán hacer parte del soporte de la isla y le quitan peso al turismo.



“El turismo podría mantenerse como uno de los renglones de la economía pero no la principal. Eso es desconocer el potencial de la comunidad. Hay iniciativa sobre economía circular en Providencia. Cultivos de piña.Se está abriendo un centro de fabricación de nuestro pan y produciendo chicha con eso”.



“Hay muchas cosas que tenemos que hacer. La primera es el mejoramiento de la infraestructura del aeropuerto. Queremos poder establecer un lugar para otros países, como una escala para Miami. O una escala para cargar combustible para ir a sudamérica o hacia centroamérica”, explicó Edna Rueda.



Otra de las posibilidades que se plantean es convertir a San Andrés, Providencia y Santa Catalina en un territorio sostenible. Esto significa mejorar en temas de agronomía, agricultura y pesca. Además, desde el Archipiélago proponen sentarse con las autoridades del Gobierno para discutir las tarifas del puerto y aliviar los precios de los alimentos.

¿Podría haber una crisis alimentaria?

El problema por los pocos vuelos que están llegando a la isla actualmente es que se podría afectar el ingreso de provisiones.



La comida que se consume en San Andrés, es llevada en las bodegas de carga de las aeronaves a un precio por flete. Por esta razón, los alimentos son un 40 por ciento más costosos que en el resto del país, según registra ProArchipiélago.



“Hay una parte que se está pensando en términos de seguridad alimentaria. Todo lo que comimos hoy vino del exterior, la mayoría vino desde Colombia. Es un 40 por ciento más costoso que en el resto del país. Por los fletes, por las distancias, eso hace que se vuelva una urgencia la crisis del turismo. Si bien tenemos el mar, el fallo de La Haya ha limitado nuestros lugares de pesca”, apuntó Edna Rueda, la directora de la fundación.

Silvia Contreras Rodelo

​Redactora de Nación

EL TIEMPO